王毅與馬克宏會面盼全面重啟各領域往來　籲法提供陸企公平非歧視環境

▲王毅接下中共中央外事辦主任後，成為大陸外交領域最高官員。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅於巴黎當地時間15日先後與法國總統馬克宏及外長會面。王毅首先代表習近平向馬克宏問候，強調大陸始終視法國為優先合作夥伴，願進一步密切高層交往，開闢中法關係新前景等，同時，期待在疫後能全面重啟雙邊各領域交流往來。

▲中國外交部長王毅晉升中央政治局委員。（圖／達志影像／美聯社）

馬克宏認為，法中加強戰略對話具有重要意義，「面對日益複雜的國際形勢，法中應共同致力於維護穩定和平衡，堅持多邊主義，反對集團對抗，避免世界分裂，希望加強兩國在氣候變化、生物多樣性、海洋保護等領域的合作。」

在烏克蘭問題上，王毅強調，「中方堅持客觀公正立場，始終致力於勸和促談。中方重視法國獨立自主的大國作用，願同包括法國在內的國際社會一道探索政治解決路徑，盡快實現停火止戰。」

結束與馬克宏的對談後，王毅也和法國外長科隆納（Catherine Colonna）會面。過程中，王毅呼籲，「中法應繼續踐行多邊主義，捍衛自由貿易，加強國際科技合作，希望法方為中國企業提供公平非歧視的環境。」

科隆納則提到，希望兩國航班盡快恢復至疫情前水平，促進留學生、學者交流，加強科學文化領域合作，「通過共同慶祝建交60週年，展示法中關係的深厚底蘊。法方堅定堅持一個中國政策，這一點不會有任何改變。」