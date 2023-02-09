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Netflix出現詐騙！「付款失敗」點連結就中招　3大破綻一眼辯真假

▲Netflix服務範圍超過130個國家。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Netflix也出現詐騙郵件，「付款失敗」一點連結就中招。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

近期有許多人收到假冒Netflix的詐騙電子郵件，內文中會欺騙用戶「自動扣款失效」，要求用戶必須重新輸入付款資訊，才能繼續訂閱，不過原本的信件充斥大量非官方用語，因此很容易被識破。Netflix也澄清，若用戶扣款失敗，要更換信用卡，需要在官網登入帳號，絕不會要求用戶在email點擊鏈接更換。

Netflix除了可以觀看國內、外非常多的電影、影集外，也經常發行原創的獨家節目，是國內相當受歡迎的影音串流平台，但也因此被詐騙集團盯上，有Netflix用戶近期就收到詐騙電子郵件，對方會欺騙用戶「自動扣款失效」，必須點擊一個不明連結，重新輸入付款資訊後，才能繼續使用Netflix。

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▲▼Netflix詐騙信件流竄！注意以下兩點可以輕鬆辨識真假。（圖／桃園刑大預防犯罪宣導）

▲警方表示，民眾收到疑似詐騙的郵件，可以先檢查寄件者及帳號內的用詞，是否為常見的官方用語等。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

針對假冒Netflix的詐騙郵件，桃園市警局刑事警察大隊表示，民眾收到疑似詐騙的郵件時，第一可以檢查寄件者是否為官方帳號，第二可以檢查郵件的內容用字，是否為常見的官方用語，若是看見非台灣慣用語，如「月度付款失敗」、「現在重新激活」等用詞，務必就要提高警覺。

桃園刑大強調，郵件中出現的任何不明連結「千萬不要點擊」，如果不小心點入詐騙連結，或是已經輸入個資，建議立刻更改帳號密碼，收到任何要錢的信件email或是來電，一定要掛掉電話再向相關單位求證，或撥打165反詐騙諮詢專線查證。

Netflix也澄清，如果用戶扣款失敗， Netflix僅會透過info@mailer.netflix.com和info@account.netflix.com兩個網址發送，而且Netflix也不會另外向客戶索取費用，用戶若要更換信用卡，需要在官網登入帳號，或者聯絡客服處理，絕不會要求用戶在email點擊鏈接更換。

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