「非綠聯盟不一定要披藍袍參選」　王鴻薇：我認為不應排斥柯文哲

▲國民黨立委王鴻薇 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘表態願回國民黨參選2024總統，讓藍營布局更顯撲朔迷離。國民黨立委王鴻薇今（16日）表示，她個人認為不一定要舉辦初選，最重要的是找出最強人選，2024下架民進黨；此外，她個人不認為「非綠聯盟」一定要披藍袍參選，只要跟國民黨志同道合、目標一致，都應該合作，不應排斥民眾黨主席柯文哲。

王鴻薇16日上午出席國民黨立法實務研討會並於會前受訪。對於郭台銘表態要回國民黨，有基層擔心重演4年前覆轍，王鴻薇認為不必過於憂心；她表示，現在大部分只是表態希望國民黨2024一定要贏，下階段應是談整合，相信有意願參選或輔選的人，只要有「2024一定要贏」的認知，一定能整合成功，要有信心。

「我也認為不一定需要初選，因為如果一旦初選，難免會有裂痕，」王鴻薇說，她個人贊成國民黨立法院黨團曾銘宗，這次總統候選人的產出，不一定要初選。

媒體詢問，是不是都該挺國民黨提名的人選？王鴻薇回應，她覺得只要整合最後一組人馬，應該有各種可能，所以也不用拘泥一定要國民黨提名的人選，最重要就是最強人選，2024下架民進黨。王鴻薇提及，先前民進黨禮讓柯文哲，確實拉下了國民黨候選人。

王鴻薇也說，她個人不認為「非綠聯盟」一定要披藍袍參選，「非綠聯盟」最主要意義是國民黨容納其他政黨，只要跟國民黨志同道合、目標一致，都應該合作。

媒體追問，柯文哲曾說自己是2024關鍵角色，會不會迎接柯？王鴻薇表示，她認為可以跟柯文哲談整合，不需要完全排斥柯文哲，但最重要還是整合出最強人選。對於郭台銘出馬會支持嗎？王鴻薇說，她個人支持最強人選，所以希望不管是郭台銘、侯友宜或柯文哲，國民黨可以做桶箍角色，整合出一個大家可以接受的最強人選。