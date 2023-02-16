「目前無規劃與郭台銘見面」　朱立倫：國民黨贏的過程要平順

▲國民黨立法實務研討會，朱立倫接受聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘前天拜會立法院前院長王金平，提及將等國民黨選舉辦法確定後再決定是否參選2024總統，國民黨祕書長黃健庭昨受訪則透露，自己已和郭台銘會面，「郭董有清楚表達要代表國民黨來參選的意願，但沒有非選不可」。國民黨主席朱立倫今（16）日表示，這是黃健庭自己去約的，「我目前還沒規劃要和郭台銘見面」，最重要的就是國民黨要贏，要讓過程平順。

郭台銘20219年擬參選總統時，黃健庭曾是郭副手搭檔。黃健庭於昨日中常會後受訪表示，和郭台銘有初步做過一些溝通，謝謝郭不計任何形式，只要黨、國家有需要，就會來承擔責任；郭的確有清楚表達要代表國民黨來參選的意願，但沒有非選不可，郭期待國民黨做進一步協調、整合的提名作業。

朱立倫今日上午抵達國民黨智庫出席活動，會前受訪被問到黃健庭已與郭董會面，朱立倫則說自己尚未有這樣的規劃，並肯定每一位都是優秀的人才，目前就是一步一腳印，不會躁進也不會拖，按照既定行程，會努力把接下來三月四日的南投補選先打好，最重要的是民眾關心的民生議題，還又有兩岸關係都會做好，讓民眾看到國民黨為大家好好拚日子。

朱立倫呼籲，黨內同志要秉持這樣的心，然後國民黨就會更團結，要讓過程平順，朱也提到圓寂的星雲法師曾告訴自己，從事黨務就是要無私我，為了黨一起努力，雖然過程有不同立場，但都是希望台灣更好。