盼給侯、郭、朱空間　連勝文：黨內不要再亂放話製造困擾

▲連勝文。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘表態爭取國民黨提名參選2024，外界關注藍營動向，但藍營內部也隨即出現挺郭、挺侯兩派聲音，國民黨副主席連勝文今（16日）接受中廣節目專訪時向黨內及媒體喊話，希望外界給黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與郭台銘一些空間，看看未來可以有什麼樣的合作方案，各界都不要再亂放話、製造紛爭，做一些完全沒有意義的事情，否則在幫未來的國民黨總統候選人製造困擾與敵人。

郭台銘日前表態有意重回國民黨爭取2024總統提名，引發藍營部分人士不滿。連勝文在節目上先提到，郭對台灣有實質的貢獻，包含在台灣疫情極度困難時捐贈BNT疫苗，以及對於台大癌醫的捐贈等，在台灣社會是絕對的正面力量，個人形象甚至比國民黨好，國民黨必須爭取這一股善良、正面的力量，才有可能勝選。

連勝文指出，國民黨有一個機制，叫做協調，未來若協調不成，才會舉辦初選，有意參選者要取得參選資格，必須要看實力，至於如何衡量，有客觀標準可以訂，技術問題可以在協調過程中溝通解決，如果協調成最好，協調不成才要初選。

連勝文坦言，過去國民黨舉辦黨內初選，從來沒有太好的結果，因此協調機制很有用，讓有意願的參選人坐下來協調，他相信這些人是有智慧的，不會想要背負歷史罪名，如果國民黨輸了2024，導致兩岸發生衝突，以後的人寫歷史，國民黨會變成一群傻蛋。

連勝文說，國民黨如果不想辦法爭取到所有力量，不可能贏2024選舉。郭台銘是警察之子，侯友宜是警察出身，兩人有共同言語，不需要旁邊的人來煽風點火。呼籲外界給朱、侯、郭一些空間，各界都不要再亂放話、製造紛爭。