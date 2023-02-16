警衛2度尾隨少女進電梯強吻襲胸　賠30萬下場仍慘

記者黃翊婷／綜合報導

葉姓男子先前在高雄某大樓擔任警衛，2022年5月間發現一名未滿18歲的女住戶A獨自返家，竟尾隨進電梯強吻、襲胸，接著又尾隨至樓梯間襲胸，結果被一狀告上法院。由於葉男事後答應賠償30萬元，橋頭地院法官依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判他9個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，還要接受3場法治教育課程。

▲葉男2度尾隨A女，強吻、襲胸得逞。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，葉男原本在某大樓擔任警衛，也知道住戶A女未滿18歲，2022年5月21日凌晨1時許他趁著對方獨自返家的機會，尾隨進電梯強吻額頭、熊抱襲胸；離開電梯之後，他又再度尾隨對方至樓梯間，並從後方熊抱襲胸，猥褻得逞。A女返家後將此事告知家人，並在家人的陪同下向警方報案。

葉男挨告之後，對於上述犯行皆坦承不諱。橋頭地院法官認為，葉男為逞一時私慾，竟違反A女意願進行猥褻行為，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，導致女方承受自主權及身體遭侵犯之痛苦，行為實在不可取。

法官接著表示，考量到葉男事後已與A女家屬達成調解，同意賠償30萬元，其中10萬元已經給付完畢，女方也同意給予緩刑機會，最終依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處9個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，同時還要接受3場法治教育課程，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。