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原價買好市多烤箱「現折價600元」她捶心肝！會員曝：買貴可以退

▲▼好市多，好市多內湖店，手推車，電扶梯。（圖／記者許力方攝）

▲就算沒有要買東西，很多人也喜歡到好市多逛逛。（圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）因為商品量大價美，還有大方的無條件退貨，這些優點多年來深深擄獲民眾的心，就有會員表示，前幾個禮拜花2999元買了烤箱，結果現在居然降價了，一台只要2399元，讓她心動想要拿去退貨，貼文一出，就有資深會員透露，買貴可以退差價。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，前幾個禮拜買了2999元的烤箱，現在竟然特價，每台折扣600元，「等於2399元就可以買到，也太便宜了吧！差點都有拿回去退的衝動了」。

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貼文一出，底下就有網友表示，「去服務台，會把差價給你」、「90天內可以退價差，唯一一個條件就是貨架上還有這個產品未被銷罄，這樣才有辦法做銷退」、「之前好市多員工教的：再買一台，然後退掉之前的購物記錄」。還有人指出「美國30天內可以退差價，台灣沒試過」。

曾拿產品退差價的會員透露，「我曾經買了特價品，馬上拿去退貨之前原價買的價錢，服務台說只能退近期買的」、「可是我之前買別的要退差價試過，服務台說一定要有產品才能退，叫我再買一個來退」。

▲▼ 好市多,賣場。（圖／記者劉維榛攝）

▲有會員表示，買貴可以退差價。（示意圖／記者劉維榛攝）

然而，《ETtoday新聞雲》記者實際詢問好市多，好市多公關團隊表示，「若會員對於購買商品使用上有任何問題，可以依照好市多退貨程序辦理退貨，謝謝。」

根據好市多官網寫道，退貨政策是「只要您不滿意，就可以全額退款」，不論在哪一個賣場購買的商品，皆可至最近的賣場會員部櫃檯辦理退貨，請攜帶好市多會員卡、原付款信用卡、您欲退的商品、保證書、贈品及所有配件與包裝；原發票如打統一編號，請攜帶公司發票章，若付款方式為信用卡，請務必攜帶原信用卡。

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