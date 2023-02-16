好市多「鮮切鮭魚買哪段最划算」？ 醫揭「3字」：這部位最搞工

▲醫師分享好市多鮭魚怎麼買最划算。（圖／翻自Costco好市多 商品經驗老實說）



實習記者林郁婷／綜合報導

不少民眾會到好市多買大份量食物再自行分裝，但像鮭魚這類生鮮食物，應該買哪部分才最划算呢？就有醫師指出，很多人都只注重價格，而忽略了「廢棄率」的問題，並分享自己的算法，讓網友驚呼「以前都沒想到這個問題！」

醫師王介立在粉絲團《王介立醫師》發文表示，要來解答一個疑問，「到底空運鮮切鮭魚，買哪一段較划算？」他分享自己的算法，其中很重要的考量點就是「廢棄率」，指的是生食材中有多少部份是無法食用的。

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▲買鮭魚要考量廢棄率。（圖／翻攝自Facebook／王介立醫師授權提供）



王介立指出，最後算出來的結果，「真實的鮭魚肉價由貴到便宜，分別是身＞尾＞頭」，這非常合理，「身雖然最貴，但吃起來最爽，大口吃肉，骨頭很少。相反地，頭部的肉雖然最便宜，但吃起來最搞工，要慢慢挑肉啃骨。」

王介立最後也透露，實價差距並不大，「我以後應該會買鮭身就好，畢竟厚度均勻，烤起來也較不吃廚技，比較不會烤失敗。」

不少網友驚呼好厲害的分析，「原來以前都沒想到廢棄率」；但也有人有不同看法，「喜歡吃肉的人不懂啃骨的樂趣，骨邊肉，稀少部位的肉的美味不是大塊肉可以媲美的 例如眼窩，下巴，魚翅裙邊肉...」、「魚頭和下巴口感的豐富度不是魚身魚肚可比的，還有胸鰭裡面那塊肌肉也很好吃」、「鮭魚頭有眼窩肉和眼睛兩處珍味，魚下巴和額頭肉爽度也很高，在我心目中是首選。骨頭多剛好可慢慢品嚐，比較不會吃過頭」。

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