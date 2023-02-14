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師大附中學生會傳愛到土耳其　16箱紀念校服供災民禦寒

▲師大附中學生會捐出16箱全新紀念校服，供土國災民禦寒。（圖／師大附中學生會提供）

▲師大附中學生會捐出16箱全新紀念校服，供土國災民禦寒。（圖／師大附中學生會提供）

記者楊惠琪／台北報導

土耳其遭逢百年強震，為協助土國重建各界善款持續湧入，國立師大附中學生會也在寒假結束前夕，響應台北土耳其貿易辦事處的物資募集活動，考量災區天氣寒冷，學生會把全新庫存的冬季帽Ｔ、外套等逾百件紀念校服，市價近8萬元的衣物打包裝箱，包車運抵物資集中站，共同完成這項最溫暖的寒假任務。

師大附中學生會長黃冠凱指出，土耳其強震引發全球關注，國際陸續提供援助，學生會剛好正在籌辦校園慈善演唱會，也想為災區居民盡份心力，考量當地天氣寒冷，今年學生會製作的冬季紀念品販售成效較佳，盈餘達到預期，因而把尚未賣出的全新存貨、以及狀況完好的歷屆紀念品共113件衣服捐出，總計16箱、市價近8萬元。

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黃冠凱說，這次響應土國辦事處募捐活動，原訂收貨期限是2月15日，卻臨時在2月11日下午發布公告，活動提早到當天傍晚5點截止，因正值寒假期間，家住各地的學生會成員緊急集合，趕在3小時內完成打包、包車送往內湖倉庫，送抵時看見不計其數的賑災物資，內心很震撼，也為今年寒假劃上完美句點。

黃冠凱說，學生會將於3月5日舉辦冬樂賞慈善演唱會，今年演唱會名稱為《Shatter》，故事圍繞在一個原本生活無虞的孩子，卻突逢變故而遭到巨大衝擊，希望藉此主題，喚起大眾對弱勢境遇青少年的關注意識，演唱會也將捐出部分盈利給校內教育儲蓄戶及家扶基金會。

師大附中秘書柯冠銘說，這次響應土國物資捐贈，全都是學生會自發性活動，學生在寒假期間，關心國際時事，也主動伸出援手、身體力行做公益，值得肯定，校長王淑麗昨（13日）也在開學典禮公開表揚。

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