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鮮乳、麵包也有！麥香包裝藏「神秘數字」啥意思　內行曝解答

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲麥香包裝上有一組「神秘數字」 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

「麥香」系列價格實惠，是經典國民飲料，只要是台灣人一定都喝過，不過你有注意過，瓶身上有一組「神秘數字」嗎？有網友日前到台北車站時，在高鐵售票機附近看到麥香的廣告燈箱，包裝一放大，上面一組數字「2009／1983」變得很顯眼，可原PO只聯想到「卒於2009，生於1983」，釣出神人解答。

有網友在「路上觀察學院」貼文，「攝於台北車站高鐵售票機附近廣告燈箱」，可以看到麥香綠茶的外包裝被放大之後，一眼就能看到「麥香綠茶 GREEN TEA」下方有一組數字「2009／1983」，讓原PO心中秒冒出OS，「麥香綠茶卒於2009、生於1983」。

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貼文一出，有網友也不禁歪樓，「也太早逝……」、「過期14年。」但上面的數字到底是什麼意思？內行人便解惑，「1983表示麥香品牌的創立年，2009是代表綠茶在麥香系列推出的年份」、「綠茶標2009，是因為現行的綠茶口味是2009年出品的大麥綠茶，與第一代麥香綠不同。」

事實上，先前也曾有網友問過類似問題，因為無意間發現，只要是統一集團的產品，幾乎都有2個年份，像是麵包、乳製品、豆漿等等。有人就忍不住好奇，私訊品牌鮮乳粉專求解，粉專則回答，「這規格產品在2009開始上市、品牌是1998年面市的。」

▲▼ 瑞穗鮮乳土司升級版。（圖／記者黃克翔攝）

▲業者其他產品也有標示兩個年份。（圖／記者黃克翔攝）

另外，業者也曾給不同說明，一組數字中，左邊的數字代表「SKU」（最小存貨單位），一般稱為項目編號。以紡織品為例，一個SKU通常表示規格、顏色、款式，而在連鎖零售門店中，有時稱單品為一個SKU，就算是同樣品種的產品，只要在對其進行保存、管理、銷售服務上有不同的方式，那最小庫存管理單元就不同。

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