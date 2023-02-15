台中檸檬餅百年老店「一福堂」大火狂燒9戶　老闆遭判刑

記者郭玗潔／台中報導

台中市中區檸檬餅百年老店「一福堂」於2020年發生火警，猛烈火勢直接燒毀整家店面，大火還波及周遭8戶人家，及停在附近的11輛機車。第三代陳姓負責人事後被檢方依公共危險罪嫌起訴，台中地院審理，認為陳男疏於管理，店內也沒有放置滅火設備，導致無法在第一時間搶救火勢，依犯失火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物罪，處陳8月徒刑，全案還可上訴。

▲台中市中區檸檬餅百年老店「一福堂」火警，火勢延燒周遭8戶人家，公司陳姓負責人也遭判刑。（資料照／記者李忠憲翻攝，下同）

始於1928年的百年老店「一福堂」，於2020年12月3日上午10時許營業時間發生大火，整棟木造建築瞬間陷入火海，台中市消防局獲報後，出動消防人員99名、消防車29輛及救護車2輛前往灌救，才將火勢撲滅，雖無人傷亡，大火卻延燒波及周遭8戶人家，停在附近的11輛機車也被嚴重燒毀，陳姓老闆獲報趕往現場了解情況，隨後遭檢方依公共危險罪嫌起訴。

全案審理時，陳男辯稱，他幾年前就換過店內的電線，也有定期檢修，他沒有過失。陳男律師也指出，法律對電器線路更換，並沒有規定使用年限，且陳男在2014、2015、2019年皆有進行電器用品及線路的更換或維修，電線短路也有可能因老鼠啃咬破壞等外力因素造成。

不過法官檢視消防局署火災證物鑑定報告等資料，認為起火原因應為廣告招牌和門柱間的電源配線，因短路才引燃火災。而陳男於2015年、2019年請人來檢查、更新電源線時，並未包含起火的電源線，店內也未有滅火設備，導致無法在第一時間即時搶救，陳男明顯有過失。

法官認為，陳男身為公司負責人，應知道店家作為餅類烘焙使用，有相當用電量，可能因室內電源配線老舊、破損或承載容量超過負荷，造成電線短路導致火災，卻疏於注意、不加以防止，顯有過失。檢方也指出這是台中2年來最大的火災，請求從重量刑，另有受害鄰居表示「沒有聽到一福堂給我們一聲道歉」，審酌陳男至今未與受害人和解或賠償，自述經營餅店月薪約3萬元等情，依犯失火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物罪，處有8月徒刑，全案還可上訴。