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金門環保工廠深夜大火！現場爆炸聲連連　警消出動33人搶救

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門縣消防局14日晚間11時36分許接獲民眾報案，指稱位於金湖鎮東村一處環保工廠發生火警案件，第一時間立即派遣金湖及金沙車組，出動各式消防、救護車10輛及職、義消約人33名。消防局第二大隊車組抵達現場時已全面燃燒，消防人員立即佈署多條水線進行搶救，現場總計燃燒面積初估約250平方公尺，所幸未造成人員傷亡，相關火災原因及財物損失由消防局火災調查科持續鑑定。

▲▼金門深夜大火 環保工廠爆炸聲連連 33名警消全力搶救。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門環保工廠深夜傳出大火。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

消防局金湖、金沙車組在抵達後，目視該棟建築物已全面燃燒，且還不斷傳出爆炸聲響，現場指揮官環視火災現場後，立即派員於該棟建物第一面、第三面、第四面分別佈署3條水線，同時進行3方包夾，搶救過程針對第一面、第四面以圓盤切割器進行開口破壞，以加速撲滅火勢，現場在警消及楊忠典等多位義消協助搶救下，歷時約50分鐘將火勢撲滅，整起案件並未造成任何人命傷亡，過程並由消防人員即時移除瓦斯桶2桶，餘緊鄰建築物汽車3輛及摩托車3台於消防人員引導下由民眾第一時間進行遷移，所幸未釀成更大災害。

消防局第二大隊大隊長陳國瑋在此呼籲，民眾使用火源時務必人離火熄，使用電器切勿超過負載，相關電器應依照電器使用規則進行使用，以避免類似案件再次發生。同時也特別叮嚀各式勤務應持續強化勤前整備作為，以遂行瞬息萬變勤務樣態。

▲▼金門深夜大火 環保工廠爆炸聲連連 33名警消全力搶救。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門深夜大火 環保工廠爆炸聲連連 33名警消全力搶救。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門深夜大火 環保工廠爆炸聲連連 33名警消全力搶救。（圖／記者林名揚翻攝）

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