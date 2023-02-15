《灌籃高手》賺破百億！「東映社長」手塚治驚傳逝世　享壽62歲

▲動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》還在熱映，結果製作公司社長手塚治驚傳逝世消息。（圖／双喜電影提供、翻攝自東映官網）

圖文／CTWANT

動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》近期在台取得4億票房的佳績，在日本當地也創下百億票房的紀錄。但就在這個值得慶賀的好時刻，卻傳出動畫製作公司「東映株式會社」的社長手塚治逝世的消息，享壽62歲。如此突如其來的消息也是讓粉絲與業界人士唏噓不已。

綜合日本媒體報導指出，東映株式會社已於14日發表聲明，證實62歲的社長手塚治逝世的消息，更表示手塚治的喪禮會低調舉辦，目前僅打算開放親友出席，沒想過公開進行。

據了解，1960年3月1日出生的手塚治，是在1983年4月加入東映的，主要是投身在創作動畫領域，而他則是在2010年成為東映的執行長、2012年出任董事、2016年6月成為董事總經理，而在2020年從前社長多田憲之接過社長一職。也有媒體報導指出，手塚治個性溫和體貼、備受員工愛戴，被視為是東映歷任最為特別的社長。

手塚治最後一次公開露面是在1月31日，當時他提到東映在2022年推出的三部動畫電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》、 《七龍珠超：超級英雄》、《灌籃高手The First Slam Dunk》都創下不俗的佳績，整體年度票房高達326億日圓（折合新台幣約74.7億元），他也期許東映能夠繼續網羅各種人才，創作出具備吸引人心的作品，讓作品成為某種感人的傳遞媒介「讓作品永遠的劉在觀眾心中」。

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