他渾身發寒顫抖「是不是被跟了」　超毛結果大逆轉

▲招名威說，「終於，該來的還是來了…想說我是天選之人，結果不是。」（圖／翻攝招名威臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

毒理學家招名威分享最近渾身發寒，沖熱水澡10分鐘都無法緩解，快篩也是陰性，當下真的很毛骨悚然，「瞬間覺得是不是被跟了」，之後才發現是新冠肺炎確診。

招名威10日在臉書貼出快篩陽性照片說，「終於，該來的還是來了…想說我是天選之人，結果不是。」他14日也分享確診歷程，「回想上禮拜，病毒在身體裡面潛伏的前三天，其實真的很難察覺，就連我這麼觀察力入微的人，都還只是覺得是不是衣服沒穿夠？為什麼手一直是冰冷的？」

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招名威提到，就這樣持續了兩天，但之後就越來越糟，有時還有全身發寒顫抖，就算沖個10分鐘熱水都不緩解，「可我當時還是快篩陰，但就覺得實在不對勁卻找不出原因，當下真的很毛骨悚然，瞬間覺得是不是被跟了…」

▼招名威一度以為自己「被跟」。（示意圖／翻攝免費圖庫Pakutaso）



招名威指出，確診之後的3天幾乎都是處於昏睡階段，感覺很像宿醉、暈暈的，症狀都是輕症，低燒在38度左右，頭痛、咳嗽、喉嚨痛、畏寒等，而且還依稀記得有人要採訪他，但他也忘記在電話裡是怎麼回覆的，反正記憶挺模糊的。

招名威表示，直到13日早上，老爸也快篩陽性，但因65歲以上老人家可以吃輝瑞的抗病毒藥Paxlovid，「老爸康復的速度完全屌打我，根本就一天抵三天，中午前才開始吃，老爸晚上就已經不喊冷，也不喊頭暈，可以坐在那邊轉電視轉到半夜12點，還會發牢騷…」

「不過說實話，新冠病毒是如何進入我的生活圈？我還是一頭霧水。」招名威認為，雖說現在都是以輕症居多，但確診還是挺不舒服的，而且造成生活上很多困擾。他建議大家平時把口罩戴好，該做的防護還是別少，保護自己也保護家人，這個最重要。