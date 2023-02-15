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白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車　香燈腳問找什麼

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，第三晚駐駕彰化社頭協天宮，今天（15日）進入第四天，早上6時起駕，6時25分停駕崙仔庄天門宮。而在進香第三天傍晚，媽祖讓信徒鑽轎底到一半，突彎進社頭芭樂市夜市，先衝撞貨車又飛越機車，讓香燈腳們好奇狂問，媽祖到底在找什麼？

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車　香燈腳問找什麼。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▲▼「粉紅超跑」狂撞白色小貨車長達25秒，直到車主來了，媽祖才180度大迴轉離開。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

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白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車　香燈腳問找什麼。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

當時白沙屯媽祖的「粉紅超跑」衝進夜市，讓攤商和民眾又驚又喜，接著先右轉再左轉，一路往前走卻突然停下，向右急彎撞向一輛白色小貨車，時間長達25秒，讓旁人急忙找車主，直到車主來了，媽祖才180度大迴轉離開。粉紅超跑後來又飛越一排機車，才步出夜市。

許多香燈腳留言，「說不定那台車有什麼問題，（例如該保養維修或者有什麼不乾淨的在車裡，或者警告車主行車小心注意安全，以免發生車禍等等⋯），總之有媽祖的加持與驅邪，車子跟車主都會很平安順遂」、「提醒貨車開車要注意」。

▼粉紅超跑飛越一排機車離開夜市。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車　香燈腳問找什麼。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

也有人認為，「我覺得是媽祖原本想在這裡駐駕，一來有夜市，方便香燈腳找吃的，二來也有一些空地，也方便香燈腳休息，但是後來發現不好駐，就走掉了。」

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨1時25分出發，第一晚駐駕台中清水，第二晚駐駕大肚，第三晚駐駕社頭，2月17日到達北港朝天宮，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天。而今年去程有6天，對比去年只有2天半，香燈腳腳力負擔舒緩許多；但今年回程只有64小時，對信眾耐力將有一番考驗。

▼白沙屯媽祖進香第四天即時轉播。

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