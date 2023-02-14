桃園市112年電動機車補助方案出爐　最高上看3萬9800元

▲桃園市112年電動機車補助方案出爐。（圖／資料照／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵市民參與推動淨零碳排行動，桃園市112年電動機車補助方案出爐！市府環保局14日表示，補助辦法除持續鼓勵市民購置電動機車外，為落實友善婦幼及青年，率全國之先推出「青年輕E購」及「婦幼E騎go」專案，讓桃園青年及婦幼換購電動機車可獲得最高補助3萬9,800元，想要換購電動機車市民朋友，快把握。

環保局說，112年桃園市電動機車補助方案，最高補助3萬9,800元，分別有該局補助的18000元+配合環保署和經濟部各4800元、7000元的購買電動機車補助外，還有：今年創新推出的「青年輕E購」及「婦幼E騎go(桃園市18歲以上30歲以下青年及育有6歲以下孩童的婦女)」，分別再給予原車價95折優惠(約5000元) 及加碼約5000元，讓市民朋友用多元及更優惠方案購買電動機車。

環保局長陳世偉表示，桃園市機車能源結構逐步翻轉，高污染潛勢車輛雖已較其他縣市低，但為加速汰舊高污染潛勢機車淘汰，並延續鼓勵民眾換購低污染運具補助政策，今年創新制定「桃汰郎專案」，增加補助淘汰老舊機車範圍，擴大納入車齡10年以上之5期機車淘汰換購電動機車，積極翻轉桃園市機車組成結構。

環保局表示，桃園不遺餘力辦理推動各項空氣污染管制措施，空氣品質持續提升，更已連續3年低於國家空氣品質標準(15μg/m3)。市府團隊亦積極推動各項移動污染源減量及低污染運具推廣措施，減少桃園市高污染潛勢機車淘汰，二行程機車僅剩2.3萬輛，占比為1.8%為六都最低，老舊1-4期機車僅剩23.4萬輛，占比為17.8%亦為六都最低。桃園市電動機車數達8.9萬輛，18歲以上人均持有率4.7%為六都最高。