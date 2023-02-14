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快訊／豐田汽車名譽會長豐田章一郎心臟衰竭過世！享耆壽97歲

▲▼豐田章一郎去世。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

日本豐田汽車名譽會長豐田章一郎14日因心臟衰竭去世，享耆壽97歲。豐田章一郎1952年加入豐田汽車、1992年開始擔任社長一職，促使豐田成為日本汽車的代表品牌。

據了解，豐田章一郎1925年在愛知縣出生，爸爸豐田喜一郎是豐田汽車的創辦人，而他的長子豐田章男目前則是豐田集團的會長。

▲▼日本豐田汽車在官網上張貼公告。（圖／翻攝豐田汽車官網）

豐田章一郎1952年加入豐田汽車擔任董事，1982年合併了豐田汽車的製造、銷售部門，開始擔任社長一職，自1992年就任會長後，積極從事各種商業活動，替豐田成為日本領先汽車製造商奠定基礎。

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