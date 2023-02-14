PChome小編蹭熱度慘遭酸！聞氫哥一句話狠打臉　網友怨真心難用

▲PChome小編到人氣圖文作家「聞氫哥」臉書留言，卻被一句話打臉。（圖／翻攝自聞氫哥臉書）

記者洪菱鞠／台北報導

網家PChome去年營收衰退、本業虧損，除了取消績效獎金，董事長詹宏志從今年1月起也不再領公司薪水，不僅在競爭激烈的電商市場裡節節敗退，引起外界討論，社群小編想蹭熱度也被酸，慘遭人氣圖文作家「聞氫哥」一句話打臉，只能苦笑回「謝謝氫哥關心」，其他網友則是在留言區開起抱怨大會，就有人直說「app是真心難用」。

以犀利毒雞湯聞名的「聞氫哥」昨（13日）在臉書PO文寫下「人格偏差」，並附帶一張對話截圖，上面三句話提到「氫哥你好，久仰大名，我想跟你合作，雖然我沒有錢也沒有名氣，但我真的很有誠意」、「沒錢就閃遠一點」、「我本來以為你是刀子嘴豆腐心的人，看來你價值觀真的很偏」，引來大批網友按讚關注與幽默回應。

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其中包括PChome 24h購物社群小編也來跟風留言「氫哥那我們可以嗎」，未料被聞氫哥一句話反嗆「你們的營運狀況不是已經....」，讓網友看到後笑說「PChome直接被聞氫哥打臉欸」、「尷尬」、「應該婉轉點 Pchome 你們老闆今年沒領薪水喔」，不少人更是忍不住跳出來接力抱怨「商品篩選條件超難用」、「拜託改個介面，真的不好用」。

其中就有人提到「每次找東西都能先去PChome找到，然後再去蝦皮比價購買」、「最後都發現pchome的價格就是都貴一點，感覺很差」，還有人從使用者經驗提出感想，認為購物金優惠、客服服務、以及同樣商品偶爾在其他平台較便宜，但以上PChome什麼都沒有，難怪會輸，改版看看還有沒有救。對於留言區歪樓，PChome小編只能默默回覆「小編真的好難當，大家開心就好」。