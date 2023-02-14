好友反目！答應幫顧孫「一家3口全確診」　他怒告求償40萬

▲施男答應替友人照顧孫子，沒想到一家人因此染疫。（示意／記者屠惠剛攝）

記者莊智勝／台中報導

台中一名施姓男子控訴，去(111)年間新冠肺炎疫情全台大流行，好友黃男以家人陸續確診為由，委託他幫忙照顧大孫子，他應允後將孩子接回家中，沒想到當天黃男與大孫相繼確診，造成施男、同居女友陳女、及孫子3人也染疫。施男康復至今仍有後遺症，精神上受有痛苦，因此提告請求黃男賠償他及女友各20萬元。台中地院法官認為，無法證明病毒是誰傳染給誰，因此駁回施男請求。全案可上訴。

判決指出，施男與黃男原為好友，111年5月29日黃男因同住的女兒與小孫子確診，考量孩子的安全後，請託施男協助照料還未染疫的大孫子一周；施男聞言後應允，並於翌日清晨6時前往黃男住家將大孫子帶回住處。施男表示，當天上午就發現大孫身體微熱，但不以為意，豈料隨後黃男、大孫相繼確診，病毒還進一步擴散，導致施男、同居女友陳女、及孫子也染疫，自己相當於是引狼入室，親手將病毒帶回家中。

雖然確診後身體逐漸康復，但施男至今仍留有相當程度的後遺症，精神受有痛苦，因此與女友提告，請求黃男各賠2人20萬元。

對此，黃男則駁斥，當天清晨6點施男將大孫接走，8點就來電告知大孫發燒，前往醫院就診後，於同日下午2時確診染疫，但施男前來接人時大孫並無症狀，他也不知是新冠肺炎潛伏期，況且病毒潛伏期為3到7日，後來施男一家確診，也不知道是誰傳染給誰。

台中地院法官審酌，當時正處疫情高峰，每日確診人數高達7、8萬人，病毒可能經由各種不同之傳染途徑進入人體，無法斷定施男一家體內的病毒源自於黃男大孫，因此駁回施男求償，判決黃男免賠。可上訴。