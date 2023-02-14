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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

只為3分鐘主燈秀！蔣市府爆「動員賞燈」　公務員被迫下班時間奔國館

▲▼台灣燈會於5日登場，主燈區國父紀念館上方VIP席次留給北市府各局處，但卻被爆動員人力填滿座位。圖為晚間8時後開放民眾入座的情形，知道可上台的民眾稀少。（圖／民眾提供）

▲台灣燈會於5日登場，主燈區國父紀念館上方VIP席次留給北市府各局處，但卻被爆動員人力填滿座位。圖為晚間8時後開放民眾入座的情形，知道可上台的民眾稀少。（圖／民眾提供）

記者袁茵／台北報導

睽違23年重返台北舉辦的台灣燈會於5日盛大登場，由於是新冠疫情解封後第一場國際大型活動，北市府砸下近8億元，盼帶來超過1000萬參觀人次、經濟產值逾210億。但有公務員私下抱怨，蔣市府要求公務員在下班時間參與「主題之夜」，使民進黨台北市議員許家蓓批評，不如將更多席位讓出來給民眾參與。

台灣燈會於5日在主燈區國父紀念館舉辦點燈儀式，當時邀請貴賓坐在左右兩側VIP席次觀賞22公尺高的主燈「玉兔壯彩」，據了解，5日點燈儀式結束後的燈會期間，因左右兩側VIP席位空了下來，蔣市府為填滿其空位，開放局處每天輪流辦理「主題之夜」。

但有公務員向《ETtoday東森新媒體》投訴，蔣市府為此特地籌備了「主題之夜」，由15個局處單位輪流參加，例如觀傳局「樂活之夜」、勞動局「勞動之夜」，但局處人員幾乎是「被迫」在下班時間前往VIP席次看燈，且最早表演時間為晚上6時，幾乎是拼命趕路才能到國父紀念館。

▲▼2023台灣燈會在台北登場，觀光局加強力道吸引國際旅客來台。（圖／觀光局）

▲台灣燈會主燈「玉兔壯彩」。（圖／觀光局）

該名公務員表示，持有「邀請貴賓證」才能入場，主燈表演結束後，市府會要求清點貴賓證數量，無疑是增加局處長官的壓力，擔心「貴賓證」回收數量太少，變相造成局處動員人力前往參加，痛批蔣萬安「真的沒必要舉辦主題之夜，只為了逼大家看短短3分鐘的兔子臉部表演。」

據了解，儘管國父紀念館為交通部的中央展區，但點燈儀式舉辦後的VIP座位交由地方政府處理；北市府確實於晚間6時、6時30分、7時、7時30分開放局處每天輪流辦理「主題之夜」，並開放受邀局處人員參與，晚間8時後至9時30分則留給民眾入席觀賞，每半小時展演一場3分鐘主燈秀，一晚共計8場。

但記者實際於晚間8時後到台灣燈會中央展區，只見得知能上台觀賞主燈的民眾少之又少，多數人仍站在主燈區前方欣賞表演，VIP座位完全坐不滿。

▲▼台北市長蔣萬安親自歡迎柯文哲前市長與夫人陳佩琪以及民眾黨團隊參觀燈會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安親自歡迎前台北市長柯文哲參觀燈會。（資料圖／記者李毓康攝）

而各局處所舉辦的「主題之夜」內容，分別為2月6日觀傳局「樂活觀光之夜」、2月7日民政局「多元文化之夜」與勞動局「勞工之夜」、2月8日社會局「志工之夜」、2月9日衛生局「防疫英雄之夜」、2月10日體育局「全力原夢之夜」、2月11日警察局「警民之夜」、2月12日消防局「防災平安之夜」。

2月13日環保局「環保志義工感恩之夜」、2月14日教育局「教育夥伴之夜」、2月15日交通局「公運之夜」、2月16日文化局「文化工作者之夜」、2月17日產發局「產業之夜」、2月18日原民會「原民之夜」與客委會「客家之夜」，而邀請對象除了部分業者、團體之外，還有局處公務員及眷屬及市政顧問，每個局處對象皆不同。

民進黨台北市議員許家蓓表示，燈會期間台北市政府排定「主題之夜」，每日6時到7時30分共4場次主燈秀，要求各局處負責100至400人不等名單；部分局處雖採邀請制、自由參加，但仍有部分局處要求同仁參與，「主題之夜」美其名是要感謝燈會籌辦人員及贊助單位，但卻有公務人員下班後還要被逼迫參加貴賓之夜湊人數，根本就是本末倒置。

許家蓓指出，台灣燈會睽違23年回到台北，參與民眾多，北市府各局處都動起來協助燈會事宜，本就已經很辛苦，北市府與其要求各局處協助動員錦上添花，倒不如把席位釋出給更多民眾參與。

對此，台北市觀傳局長陳淑慧回應，「主題之夜」是針對業務做推廣，觀傳局目前是找旅行同業、觀光同業等人，並不需要動員，而其他局處例如「警民之夜」、「防疫之夜」、「志工之夜」等，就是依據不同對象做邀請，沒有動員問題。

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