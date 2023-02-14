只為3分鐘主燈秀！蔣市府爆「動員賞燈」　公務員被迫下班時間奔國館

▲台灣燈會於5日登場，主燈區國父紀念館上方VIP席次留給北市府各局處，但卻被爆動員人力填滿座位。圖為晚間8時後開放民眾入座的情形，知道可上台的民眾稀少。（圖／民眾提供）

記者袁茵／台北報導

睽違23年重返台北舉辦的台灣燈會於5日盛大登場，由於是新冠疫情解封後第一場國際大型活動，北市府砸下近8億元，盼帶來超過1000萬參觀人次、經濟產值逾210億。但有公務員私下抱怨，蔣市府要求公務員在下班時間參與「主題之夜」，使民進黨台北市議員許家蓓批評，不如將更多席位讓出來給民眾參與。

台灣燈會於5日在主燈區國父紀念館舉辦點燈儀式，當時邀請貴賓坐在左右兩側VIP席次觀賞22公尺高的主燈「玉兔壯彩」，據了解，5日點燈儀式結束後的燈會期間，因左右兩側VIP席位空了下來，蔣市府為填滿其空位，開放局處每天輪流辦理「主題之夜」。

但有公務員向《ETtoday東森新媒體》投訴，蔣市府為此特地籌備了「主題之夜」，由15個局處單位輪流參加，例如觀傳局「樂活之夜」、勞動局「勞動之夜」，但局處人員幾乎是「被迫」在下班時間前往VIP席次看燈，且最早表演時間為晚上6時，幾乎是拼命趕路才能到國父紀念館。

▲台灣燈會主燈「玉兔壯彩」。（圖／觀光局）

該名公務員表示，持有「邀請貴賓證」才能入場，主燈表演結束後，市府會要求清點貴賓證數量，無疑是增加局處長官的壓力，擔心「貴賓證」回收數量太少，變相造成局處動員人力前往參加，痛批蔣萬安「真的沒必要舉辦主題之夜，只為了逼大家看短短3分鐘的兔子臉部表演。」

據了解，儘管國父紀念館為交通部的中央展區，但點燈儀式舉辦後的VIP座位交由地方政府處理；北市府確實於晚間6時、6時30分、7時、7時30分開放局處每天輪流辦理「主題之夜」，並開放受邀局處人員參與，晚間8時後至9時30分則留給民眾入席觀賞，每半小時展演一場3分鐘主燈秀，一晚共計8場。

但記者實際於晚間8時後到台灣燈會中央展區，只見得知能上台觀賞主燈的民眾少之又少，多數人仍站在主燈區前方欣賞表演，VIP座位完全坐不滿。

▲台北市長蔣萬安親自歡迎前台北市長柯文哲參觀燈會。（資料圖／記者李毓康攝）

而各局處所舉辦的「主題之夜」內容，分別為2月6日觀傳局「樂活觀光之夜」、2月7日民政局「多元文化之夜」與勞動局「勞工之夜」、2月8日社會局「志工之夜」、2月9日衛生局「防疫英雄之夜」、2月10日體育局「全力原夢之夜」、2月11日警察局「警民之夜」、2月12日消防局「防災平安之夜」。

2月13日環保局「環保志義工感恩之夜」、2月14日教育局「教育夥伴之夜」、2月15日交通局「公運之夜」、2月16日文化局「文化工作者之夜」、2月17日產發局「產業之夜」、2月18日原民會「原民之夜」與客委會「客家之夜」，而邀請對象除了部分業者、團體之外，還有局處公務員及眷屬及市政顧問，每個局處對象皆不同。

民進黨台北市議員許家蓓表示，燈會期間台北市政府排定「主題之夜」，每日6時到7時30分共4場次主燈秀，要求各局處負責100至400人不等名單；部分局處雖採邀請制、自由參加，但仍有部分局處要求同仁參與，「主題之夜」美其名是要感謝燈會籌辦人員及贊助單位，但卻有公務人員下班後還要被逼迫參加貴賓之夜湊人數，根本就是本末倒置。

許家蓓指出，台灣燈會睽違23年回到台北，參與民眾多，北市府各局處都動起來協助燈會事宜，本就已經很辛苦，北市府與其要求各局處協助動員錦上添花，倒不如把席位釋出給更多民眾參與。

對此，台北市觀傳局長陳淑慧回應，「主題之夜」是針對業務做推廣，觀傳局目前是找旅行同業、觀光同業等人，並不需要動員，而其他局處例如「警民之夜」、「防疫之夜」、「志工之夜」等，就是依據不同對象做邀請，沒有動員問題。