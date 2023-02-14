5條路年底先完成！蔣萬安今拍板3.57億設智慧號誌　用路人省時5至8％

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安將交通政策列為重點市政項目，並希望盡快改善內湖交通爭議。台北市政府原預計花3年編列3.57億元，針對29條易壅塞及容忍度低的路段設智慧號誌；而蔣萬安14日上午拍板，針對其中5個路段於今年底完成設置，預計可減少用路人5至8％旅行時間。

蔣萬安14日上午參與市政會議，本次由交通局報告壅塞改善方案。台北市交工處長劉瑞麟說明，每天有近72萬輛次外縣市車流進入台北市區上班，為了解決上下班尖峰時刻塞車問題，台北市政府於今年至114年編列3.57億元，要針對29條易壅塞及容受度低路段設置智慧號誌，預期減少5至8％旅行時間。

劉瑞麟表示，原本29條道路要花3年計畫完成，但從中再挑5條較為重要的路段優先施行，包括港墘路（瑞光至內湖），民權東路六段（成功至堤頂）、建國平面（民權至市民）、仁愛（逸仙至復興）、民權（中山至延平）路段，預估今年年底就會完成。

而蔣萬安也於市政會議中裁示，今年度優先完成上述5條路段設置智慧號誌，並待進一步評估成效後再檢討修正。另外會議中也討論到北北基桃定期票、Youbike轉乘優惠等項目，蔣萬安盼持續鼓勵民眾搭乘大眾運輸。