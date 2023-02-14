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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5條路年底先完成！蔣萬安今拍板3.57億設智慧號誌　用路人省時5至8％

▲▼2月13日為111學年度第2學期開學日，台北市長蔣萬安特別到松山國民小學關心孩子上學情況並聆聽學生分享寒假自主學習成果。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安將交通政策列為重點市政項目，並希望盡快改善內湖交通爭議。台北市政府原預計花3年編列3.57億元，針對29條易壅塞及容忍度低的路段設智慧號誌；而蔣萬安14日上午拍板，針對其中5個路段於今年底完成設置，預計可減少用路人5至8％旅行時間。

蔣萬安14日上午參與市政會議，本次由交通局報告壅塞改善方案。台北市交工處長劉瑞麟說明，每天有近72萬輛次外縣市車流進入台北市區上班，為了解決上下班尖峰時刻塞車問題，台北市政府於今年至114年編列3.57億元，要針對29條易壅塞及容受度低路段設置智慧號誌，預期減少5至8％旅行時間。

劉瑞麟表示，原本29條道路要花3年計畫完成，但從中再挑5條較為重要的路段優先施行，包括港墘路（瑞光至內湖），民權東路六段（成功至堤頂）、建國平面（民權至市民）、仁愛（逸仙至復興）、民權（中山至延平）路段，預估今年年底就會完成。

而蔣萬安也於市政會議中裁示，今年度優先完成上述5條路段設置智慧號誌，並待進一步評估成效後再檢討修正。另外會議中也討論到北北基桃定期票、Youbike轉乘優惠等項目，蔣萬安盼持續鼓勵民眾搭乘大眾運輸。

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