快訊／金門馬拉松遇濃霧困2218人　6加班機疏運仍有400人回不去

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門機場昨（13）日上午受濃霧影響，能見度只有100公尺，遠低於正常起降的800公尺標準，導致20架次航班被取消，影響旅客人數共2218人，昨晚霧散後，有加開2加班機疏運，今（14）日又有4加班機協助疏運，目前尚滯留金門旅客，約剩下400人。

▲金門機場加開加班機，疏運千名旅客。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門上周末六（11日）、日（12日）舉辦第16屆金門馬拉松，有上萬名來自全台各地的選手共襄盛舉，孰料，金門機場13日受濃霧影響，共計20架次航班取消，昨日下午統計約有1700名旅客被滯留，目前最新統計影響旅客人數高達2218人。

昨日旅客上不了飛機，人人拖著大包、小包的行李，坐在椅子或地上，滑手機或吃東西，把機場擠得水泄不通，現場彷彿是難民營。金門縣長陳福海也特別前往機場關切，瞭解後續加班機事宜。

金門航空站在昨日晚間加開2班往台北的加班機，並順利起飛，又在今日加開台北、台中、台南共計3班加班機，縣長陳福海稍早向航空公司協調後，再加開一班往台北的加班機，預計18時從金門起飛，總計本日加班機有4班。據了解，每班加班機大約可以疏運184人，目前為止的6班加班機，大約可以疏運1104人。

目前初估，仍滯留在金門的旅客約有400人，金門縣府與金門航空站將會持續關心旅客，確保每位旅客都能安然返家。



