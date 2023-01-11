2022年度風雲機出爐　這15款手機台灣人最愛

▲蘋果手機iPhone 14 pro奪下年度風雲機。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

專業手機 3C 資訊網站《ePrice 比價王》公布「2022 年度風雲機」網友票選活動結果。本票選活動於 2022 年 12 月 16 日起至 12 月 31 日止舉辦，共吸引超過 1.1 萬位網友參與。而最大獎項「年度風雲手機」由蘋果 iPhone 14 Pro Max 獲得；三星則是最大贏家，Galaxy S22 Ultra 獲得「最佳拍照」手機、Galaxy Z Flip 4 獲得「傑出設計」手機、而 Galaxy A53 5G 則獲得「最佳 CP 值」手機票選殊榮，是本屆票選三冠王。

2022 年度風雲手機：Apple iPhone 14 Pro Max

Apple 每年 iPhone 旗艦一直都是「年度風雲機票選」活動的常勝軍，2022 年度旗艦 iPhone 14 Pro Max 以 3879 票拿下年度最大獎「風雲手機」票選冠軍，以僅 2% 的票數差距險勝 Samsung Galaxy S22 Ultra。

iPhone 14 Pro Max 在今年 9 月發表時也是話題不斷，它的螢幕除了採用 LTPO OLED 技術，讓它能夠做到更不耗電的 Always-on 螢幕功能外，它也首度加入嶄新的「動態島」設計，讓傳統被視為缺點的螢幕開孔一搖而變成為特色；此外 iPhone 14 Pro Max 也搭載採用 4nm 製程的 Apple A16 仿生處理器，比起一般版與上一代相同的 A15 仿生處理器更為進化，再加上它的標準鏡頭除了畫素增加至 4800 萬以外，感光元件也加大 65%，並搭載第二代感光元件移動防手震技術，更能夠拍攝 4800 萬畫素 ProRAW 照片，具備更高的後製彈性。種種特色加總，讓它在一開賣後銷售量就一飛沖天，每個月都是台灣最賣手機 Top 3 之一。

▲年度風雲機票選結果。（圖／取自比價王）

2022 最佳拍照手機：Samsung Galaxy S22 Ultra

在「2022 年度風雲機」票選的「最佳拍照」手機獎項中，網友投票的傾向就不像風雲手機般如此拉鋸，反而是 Samsung Galaxy S22 Ultra 一面倒，以 4,511 票（39.4%）近四成的比例獲得最多網友支持，成為 2022 最佳拍照手機。

Samsung Galaxy S22 Ultra 的拍照會受到網友青睞也不是沒有原因，它的標準鏡頭除了搭載 1 億畫素大型感光元件以外，還加入 1200 萬畫素超廣角鏡頭、1000 萬畫素 3X 望遠鏡頭以及 1000 萬畫素 10X 望遠鏡頭，而且除了超廣角鏡頭外全部支援 OIS 光學防手震、超廣角鏡頭更支援微距對焦，可以說無論拍近拍遠一台手機就可搞定，是一款全方位的拍照手機。而 S22 Ultra 在我們的 2022 拍照旗艦盲測活動中，也在三個測試場景拿到票選冠軍，證明它的實力不是空穴來風。

2022 傑出設計手機：Samsung Galaxy Z Flip 4

每一年各品牌都會推出具有獨特設計的手機，以在廣大的手機市場中脫穎而出獲得消費者青睞；而在「2022 年度風雲機」活動的「傑出設計」獎項中，則是以三星所推出的摺疊螢幕手機 Galaxy Z Flip 4 獲得最多網友支持獲得冠軍，拿下 5,417 票，以 47.3% 將近五成的得票率讓其他對手看不見車尾燈。

2022 最佳 CP 值手機：Samsung Galaxy A53 5G

三星的 A 系列中階手機，一直以來都是台灣手機市場中的銷售尖兵，而 2022 年三星所推出的中階防水手機 Galaxy A53 5G 也受到不小歡迎，並且在「2022 年度風雲機」活動的「最佳 CP 值」獎項中拿下 4,012 票的票數成為狀元，領先第 2 名的 ASUS Zenfone 9 達一倍之多。

另一方面，第 2 名的 ASUS Zenfone 9 則是走旗艦路線，它具備 Snapdragon 8+ Gen 1 處理器、8GB / 16GB RAM 與 128GB / 256GB ROM，並搭載 50MP+12MP 雙鏡頭相機與 4500 mAh 電池，並支援 IP68 防水防塵，售價僅開出 19,990 元起，是相當容易入手的旗艦機。

2022 最佳電競手機：ROG Phone 6 Pro

電競遊戲手機已經逐漸成為顯學，不少品牌都有主打電競的手機產品問世，也因此我們在「2022 年度風雲機」票選活動中新增「最佳電競」手機的獎項。而在首屆最佳電競手機獎項的投票結果中，華碩的 ROG Phone 6 Pro 以高達 8,410 票、佔比 73.5% 的壓倒性票數取得領先，拿下將近四分之三網友的支持。

ROG Phone 從第一代以來，華碩就以規格堆料加上從電競玩家思考出發，規劃產品以及週邊生態系，也逐漸在手遊玩家中打出口碑。而最新的 ROG Phone 6 Pro 則在外型上同樣吸睛，採用 ROG Vision 副螢幕設計，並且具備 6.78 吋 165Hz AMOLED 螢幕面板，搭載 Snapdragon 8+ Gen 1 處理器以及最高 18GB RAM / 512GB ROM 的儲存空間，更標配三明治散熱系統以及 Aeroactive Cooler 6 主動致冷散熱風扇，讓玩家可持續玩遊戲不 lag。此外，它依舊配置側邊 USB-C 連接埠以及 Air Trigger 超音波肩鍵的設計，讓手遊玩家操控更為順手；另外它的 6000 mAh 大容量電池也是專為電競玩家打造，並支援 65W 快充。