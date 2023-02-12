司機跑鐵人三項偷吃人妻！揪她「下次10K處做愛」　綠夫氣炸開吉

▲台北一名喜歡鐵人三項的人妻，因參加比賽認識小王而發展婚外情。（圖／取自圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名熱愛運動、身材火辣的美麗人妻，在鐵人三項比賽時認識開計程車的小王，雙方展開婚外情，小王還傳送「硬了！幫我舔，想跟妳做愛」、「我看著跟妳做愛的照片自己打手槍好嗎？」等露骨訊息給人妻，全都被她的丈夫看見，讓丈夫氣炸離婚並對小王提告。士林地院審理，判定小王侵害配偶權，應賠償40萬元，全案還可上訴。

人夫指控，他和妻子結婚15年，小王明知妻子已婚，還和她發生性行為並傳送裸露照片，甚至鼓吹她離開家庭。他直到去年3月查看妻子手機，才發現自己被背叛，也和妻子吵到離婚。他認為自己配偶權被侵害，提告向小王求償100萬元。

小王辯稱，他和人妻在運動比賽中認識，他想追求她，但人妻說她有家庭，不過先生對她不好，所以於1年多前才接受他追求，兩人只有親吻擁抱，但沒發生性行為，也只有在鐵人三項的運動比賽時才會見面。

法官查看小王和人妻的訊息，小王傳送男性生殖器官相片，表示「硬了！幫我舔，想跟妳做愛」、「幫我舔出來」及「『我看著跟妳做愛的照片』自己打手槍好嗎？」，而人妻都未拒絕，也回傳自己的相片說「嗯」，顯然兩人曾至少發生1次性行為並拍攝照片，小王另還傳送「今天不到2小時上到10K」、「下次我們來這裡做愛好不好嘛？」等語，判定小王已侵害配偶權，審酌人夫為科技公司主管，年薪約120萬，小王為計程車司機，月薪約4、5萬，判他應賠償40萬元，全案還可上訴。