警光會館啪啪人妻！他發照讚：雨滴下羞澀含苞欲開　綠夫怒告

▲台北一人夫認為妻子遭到性侵，提告向男子求償2百萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名人夫指控，男子阿良(化名)偷拍妻子私密照，藉此威脅妻子到警光會館等處強制性交共9次，阿良還常在臉書po和妻子的合照，發文寫「飄盪，風聲夾雜著愉悅笑聲，嫣然，雨滴下羞澀含苞欲開」等語，已侵害他配偶權，他要向阿良求償200萬。法官審理認為，阿良性侵部分已被檢方處分不起訴，加上人夫無法舉證阿良知道人妻已婚，因為證據不足，判人夫敗訴。

人夫主張，阿良於2019年與妻子結識後，偷拍她的隱私照片，並拿照片恐嚇她見面，兩個月內約她到警光會館、商旅性侵9次。此外，阿良還到妻子臉書留言「她是我的女人」，並常在自己的臉書張貼與妻子的合照，留言說「飄盪，風聲夾雜著愉悅笑聲，嫣然，雨滴下羞澀含苞欲開，剎那，懸浮著蛻變心跳加速，懂事的情人嬌嗔如癡，不再飄盪迷濛…妳柔柔說著：愛永不變，我倆顛覆那清醒的真相吧？」，這些行為都已侵害他的配偶權，他要求償200萬元。

阿良則在審理時表示，他和人妻在網路上認識，因人妻自稱已經離婚，他才與她往來。

法官認為，人妻雖也對阿良提起加重強制性交告訴，但已被檢方調查處分不起訴。另檢視阿良的臉書，底下雖有網友留言「她是有家庭的，你會不會太過啊」，但按常理判斷，阿良無法因為不知名網友留言，就確認人妻為已婚身分，因證據不足，判人夫敗訴，全案還可上訴。