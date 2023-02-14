土耳其10歲女孩受困183小時獲救！　從廢墟奇蹟生還

▲哈塔伊省安塔基亞市中心公寓大樓完全被震毀，據傳數千名遇難者被埋在廢墟底下。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

土耳其與敘利亞上周（6日）發生地震，累積死亡人數已高達36,217 人，救援行動仍在進行中，一名受困183小時的10歲女孩今（當地13日）被救出，給倖存者和救難隊燃起希望。

根據土耳其新聞頻道《TRT Haber》報導，土耳其南部卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaras）今日在一棟公寓廢墟中，救出一名受困183小時的10歲女孩。

救援人員表示，他們和受困在3層樓建築廢墟房間內的祖母、母親、嬰兒取得聯繫，因為第一條救援路線受阻，他們正在挖掘第二條路線。

▲6歲女童米瑞（Miray）在地震後第178小時順利被救出。（圖／翻攝自Twitter）



同樣位在土耳其南部的哈塔伊省（Hatay），有一名13歲的男孩卡恩（Kaan）被救出。

由20多名來自索馬利亞的礦工組成的搜救隊，持續在哈塔伊省進行救援行動，負責人柯拉克（İlhan Colak）表示，他們已經行動5天，一直盡力挽救生命。

根據BBC報導，救難人員13日在土耳其南部城市阿德亞曼（Adıyaman）一棟倒塌的公寓廢墟搜救時，發現瓦礫堆下的6歲女童米瑞（Miray）仍有生命徵象，當米瑞被抬出時，周圍救難人員歡呼高喊「上帝是偉大的」。當地媒體報導稱，除了米瑞之外，她的姐姐也被埋在瓦礫堆下，但預計很快也能獲救。