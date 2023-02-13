這電子廠太狠了　徵人竟考「莊荀思想」第一題就放棄

▲大陸深圳一間電子廠徵才，考題竟出「莊荀思想」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者隋昊志／綜合報導

不少公司徵才時，都會想方設法篩選出最適合的人選，出各式各樣的考題讓受試者作答。近日一間電子廠的入職筆試考題引起不少討論，除了要有一定程度的理工專業外，還必須要看懂文言文，熟記莊子、荀子思想。

▲大陸深圳一間電子廠徵才，考題竟出「莊荀思想」。（圖／翻攝自上游新聞）



大陸網路上近日瘋傳一張深圳某電子廠的入職綜合能力測驗考題，題型包含「填空題」、「選擇題」以及「問答題」，滿分100分，60分及格，範圍有數學、物理、化學、生物、歷史、文言文、英文填空等。

其中填空題第一題為，《荀子．勸學》中哪兩句，以劣馬的執著為喻，強調為學必須持之以恆；第二題則是《莊子．逍遙遊》中，到郊野去的人，只帶一日之糧當天回來，肚子還飽飽的；到百里及千里之外去的人，則分別需要什麼。

雖然是電子廠，但測驗一開始就先出兩題古文，還是莊荀思想，引起眾多大陸網友們熱議，紛紛留言「非要打擊一下求職者的信心才舒服是吧？」、「電子廠都要考莊子，不服不行」、「所以別再說讓絕望的文盲去電子廠打工這樣的話了」、「有一定的基礎才能進電子廠」、「覺得自己打螺絲都沒人要了」。

但也有網友抓出試題的BUG，「沒看見問答題一題25分嗎？60分就合格了喔」、「主要是第三大題，要加班，不能帶手機，服從管理」、「只需要答最後一題就可以，而且只需要四個字，能、可以、能，就75分了」。

考題引起討論後，據《上游新聞》報導，該電子廠負責人表示，別太在意考題，沒什麼用，都是瞎扯的，現在工廠用人是要看工作能力，考題沒有什麼大用處，所以別太在意，要找的是能做事的員工。