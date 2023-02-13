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高端1月「營收掛0」震撼一票人　鄉民傻眼：說好的第2座護國神山呢

高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端1月營收掛0驚呆一票人，他直呼「說好的第2座護國神山呢」？（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

上市、上櫃公司近期陸續公布1月營收，不過有一檔生技股意外掀起討論，有網友在批踢踢貼出，高端疫苗（6547）公布的1月營收情況，只見本月收入淨額寫下0字，讓他忍不住驚呼，「這是要倒了嗎，整間公司一元都賺不到」，其他網友看了也傻眼說，「說好的第2座護國神山呢」。

根據公開資訊觀測站的統計資料顯示，高端疫苗公布2023年1月營收為0元，相較2022年1月營收為2億3578萬4000元，月營收成長率為-100%。

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▲▼高端元月營收「0元」網看傻 他悲喊：說好的第二護國神山呢？。（圖／翻攝自批踢踢）

▲高端１月營收0元，讓網友相當震驚。（圖／翻攝自批踢踢）

消息被轉貼到批踢踢後引發網友熱議，有人說「功成身退」、「好酷，竟然可以看到-100%的」、「吃飽你還會再吃嗎，不會嘛，就大家疫苗都打了啊」、「世界怎麼追得上」、「怎麼可能會0元，好扯」。

也有網友特別發文，感嘆過去包含副總統賴清德、行政院長陳建仁、立委林靜儀等諸多人士都看好高端，不料高端今年1月竟收入為0，讓他感嘆「說好的第2座護國神山呢？」

▲▼高端元月營收「0元」網看傻 他悲喊：說好的第二護國神山呢？。（圖／翻攝自批踢踢）

▲立委賴士葆在臉書發文，嘲諷被政府大力支持，結果今年1月收入竟為0。（圖／翻攝自批踢踢）

針對高端疫苗收入為0的消息，國民黨立委賴士葆在臉書發文嘲諷，「政府鉅額補助高端，就是陳建仁支持的高端，拿你我納稅錢支持的那個高端，政府大力支持、高官背書和各項補助下，一月營收為0！」

其實衛福部長薛瑞元去年12月就曾表示，高端疫苗的生產線已停產，所以沒有銷售問題。高端疫苗公司當時回應，在接收台灣政府500萬訂單後，要等到有新訂單後，才會重啟生產線，一切尊重指揮中心考量。

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