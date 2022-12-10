狂籌浪浪手術費被酸爆！8個月後驚呆「他爽中樂透頭獎」

▲貓咪康復後也找到主人了。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

浪浪的報恩？！網紅作家黃大米分享一則「傳奇的真人真事」文章，一名網友替浪浪募款手術費，而她便贊助1萬3000元協助度過難關，事後小貓順利康復也找到新主人，讓黃大米非常開心。由於這是半年多前的事，沒想到網友近日突然要還錢，更自曝中了樂透頭獎，黃大米看了彩券後也驚嘆不可思議。

黃大米在臉書粉專表示，日前看到一位長期幫助浪浪的網友發文募款，指出受傷的小貓咪急需動刀，希望能籌措手術費用，不過當時PO文被狂酸與質疑真實性，而黃大米看了喵喵傷勢，確實也認為頗嚴重，於是私訊詢問還差多少錢，「他說大概1萬2000多元。」

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聞言，黃大米二話不說匯款1萬3000元，該位網友喜極而泣之餘，也頻頻允諾之後會還錢。黃大米則暖心喊話免還錢，認為將來貓咪康復後，希望能找到愛牠的新主人，事後小貓順利康復也有了新家。

而這是8個月前的事情，黃大米早就忘了此事，沒想到募款的網友近日突然私訊，欣喜若狂直呼中了樂透頭獎，獎金有幾百萬元，因此要償還當初的手術費用。黃大米一看到彩券單據後，也直呼不可思議，而網友認為是浪浪們帶來的好運與報恩。

黃大米拿到這筆還款後，盼著善念能循環下去，便又捐給另一間知名慈善基金會。黃大米也散播正能量喊話，「希望大家能多幫助弱勢，多幫助流浪動物，不見得可以因此也中大獎，但很確定的是，可以讓災禍遠離，光這樣就夠了。」

底下網友也讚爆，「真的是大好人！但也證明～樂透頭彩是真的存在的」、「親戚就是這樣，也中獎過」、「太神奇了」、「善的循環...就值得我一直追隨下去了」、「不一定要中大獎，能平安順遂也都是積德換來的」、「原來真的有樂透頭獎喔？一直以為是台彩編的民間傳奇故事」。