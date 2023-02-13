下山見一地空罐！山友「背包早塞滿垃圾」求接力：背不下去了

▲山友想請其他人接力把垃圾帶下山。（圖／翻攝自靠北登山大小事）

網搜小組／鄺郁庭報導

有山友12日上午發文，說他在八通關古道下山途中，走到8.65k左右，看到有人丟棄牛奶空罐、沐浴乳瓶等垃圾，雖然想帶下山卻有心無力，因為自己也撿了超大一袋，連背包也塞滿，便向其他山友尋求接力，「希望有善心人士可以撿下去。」照片讓其他人看了超痛心，直嘆「台灣山林的悲哀。」

臉書「靠北登山大小事」12日出現一篇貼文，該位山友文中表示，「八通關古道下山途中……在8.65k左右，發現牛奶，沐浴乳……等（垃圾），我已經沒法背下去啦！希望有善心人士可以撿下去。」至於為何沒辦法把垃圾帶下山？一張照片瞬間說明原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見他明明已經背了一個大背包，卻又在左右兩邊掛塑膠袋，塞滿了各種瓶瓶罐罐。可仔細一看會發現，塑膠袋裡面很多東西都卡了泥土，明顯不是個人物品，而是被丟在山裡的垃圾，多到袋子塞不下不說，山友繼續往背包裝，結果也滿出網袋。

▲原PO自己也背滿垃圾。（圖／翻攝自靠北登山大小事）

儘管撿了滿背包的垃圾，原PO完全沒有怨言，也沒有批判丟垃圾的人，只希望有其他山友接力，一起保護山林，讓網友不禁大讚，「好人一生平安」、「辛苦您了， 山界有您真好。」

也有人見狀忍不住開批，「台灣山林的悲哀，一旦某地方爆紅後，美景就回不去了」、「我跨年前去，沿路都有搭工寮，周遭還有生火的痕跡，東一坨西一坨，樂樂山屋還有燒塑膠垃圾、火沒完全熄滅，人都不見的情形」、「沐浴乳，是上山去度假嗎」、「最美的風景卻被自稱是最美風景的人給毀了！」