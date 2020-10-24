2020台中創客嘉年華登場　逾60組創客爭show創意

▲勞動力發展署中彰投分署主辦的「2020創客嘉年華」，24、25日在逢甲大學登場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

2020創客嘉年華24日起一連兩天在逢甲大學登場，現場有68組創客展示科技創意，提供逾500個免費工作坊課程體驗名額，另有多項寓教於樂的趣味競賽，第一天就吸引大批親子前來共學共樂。

勞動力發展署副署長林宏德指出，中彰投分署創客基地是勞動部第一個創客基地據點，「創客嘉年華」也已邁入第五年，讓創造力成為未來的就業力與勞動競爭力，一直是勞動力發展署致力的目標，期望透由推展各項體驗活動，能讓社會大眾體認到創客動手實作、自主學習、跨域學習的精神，加速孵化創客的創意，成為蓬勃發展的生意。

▲勞動力發展署中彰投分署主辦的「2020創客嘉年華」，24、25日在逢甲大學登場。（圖／記者游瓊華攝）



中彰投分署長林淑媛則表示，中彰投分署TCN創客基地於2015年成立後，以科技、創新、新視野為主題，積極辦理創客課程及活動，協助民眾技術的提升，激發動手實作的興趣。

這次活動將STEAM教育理念結合創客的「三心二意」，提倡自主學習之心、發揮動手學習之心、建立跨域學習之心，並展示將創意轉化為生意的商機，整合多方創客資源，期望在不同領域的交融對話和碰撞火花中尋找創新藍海，建構創客創新教育的價值。

▲勞動力發展署中彰投分署主辦的「2020創客嘉年華」，24、25日在逢甲大學登場。（圖／記者游瓊華攝）