搶超商8300元「聲押被無保飭回」　劫匪2天後持刀押櫃姐ATM提款

▲長髮妹遭男子持刀抵住腰間，強押到超商提款。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市昨日深夜驚傳超商搶案，一名黃姓櫃姐遭不明男子持尖刀抵住腰部，被迫進入超商使用ATM領錢，並交付現金1000元。男子得手後隨即跑到巷口騎車逃逸，新興分局今晨將犯案的46歲詹姓男子逮捕到案，不過發現詹男前2天才在鳳山超商搶劫，得手8300元，雖檢察官聲請羈押，但法院卻裁定無保飭回。

這起事件發生在12日晚間10點多，警方調查，黃姓櫃姐下班後，在新田路、文武街口取車，突然遭不明男子持尖刀抵住腰部表明「搶劫」，由於女子身上剛好沒有錢，男子便脅迫她到前往中華四路、新田路口的超商使用ATM提領現金。而黃姓櫃姐也很聰明，拿出一張平日不常用的提款卡，表示自己錢不多，願意把錢都提領給他，果真戶頭只剩1000元，男子得手後，立刻跑到巷子口騎乘機車逃離現場。

▲男子持尖刀逼長髮女子提款。（圖／記者許宥孺翻攝）

新興分局獲報後，隨即出動快打部隊到場，專案小組調閱監視器，經埋伏整夜後，13日上午7點24分順利在前鎮區中華五路某社區大樓將46歲詹姓嫌疑人緝捕到案，並在其身上找到毒品注射針筒、贓款800元、作案水果刀一把，並持高雄地檢署核發拘票將詹嫌帶返分局，依涉嫌恐嚇取財罪偵訊。詹嫌則坦言因毒癮發作，身上又缺錢，才會隨機搶劫。警方訊後移送地檢署偵辦並建請羈押。

▲詹嫌2天前也因毒癮發作，徒手搶超商。（資料圖／記者許宥孺翻攝）



事實上，案發前2天，詹嫌也因毒癮發作，10日凌晨1點多，身穿著深色衣服、頭戴安全帽，闖進鳳山區瑞興路一家超商，空手表明要搶劫，店員也乖乖交付8300元，詹嫌得手後便騎機車離去。

鳳山分局調閱監視器，隨即在黃埔路上找到涉案機車，員警築間清查，在一棟公寓裡發現詹嫌仍穿著作案衣褲，一小時內就逮捕詹嫌，並依恐嚇取財罪嫌將他移送高雄地檢署偵辦。檢察官聲請羈押，但法官衡量後，認為他犯行輕微，原本諭令交保，但詹嫌沒錢，最後無保飭回，沒想到又衍生出這起持刀搶劫案件。

▲▼警方1小時後逮到詹嫌，但贓款只剩300多元。（資料圖／記者許宥孺翻攝）