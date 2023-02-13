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正妹賣地瓜球「渾圓雙球彈出」　撐爆上衣震撼老司機：太大了

記者曾筠淇／綜合報導

台中大甲一家地瓜球攤販因為老闆娘太美，且有著不科學的火辣身材，常在網路上掀起討論。近日宅神朱學恒也發文貼出正妹老闆娘的照片，還呼籲大家買地瓜球別報他的名字，「很煩捏！」貼文曝光後，底下網友不禁直呼，「所以老闆娘在道歉什麼」、「可以地瓜球要加大嗎」。

宅神在臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所 」上貼文，呼籲大家買地瓜球時，不要再報他的名字了，沒有打折也沒有加價，「你們很煩捏！」從圖片可見，正妹老闆娘綁著高馬尾，並穿低胸上衣、露出深溝，一對巨球彷彿快彈出來。

▲地瓜球「超兇雪乳」闆娘忙翻。（圖／記者白珈陽攝）

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▲老闆娘身材超好。（圖／記者白珈陽攝）

火辣照片也引發討論，不少網友都留言直呼，「地瓜球對身體很好兼養眼」、「店名是醉翁之意地瓜球嗎」、「好大的地瓜球」、「買大送大」、「兒子很愛地瓜球，請朱大提供店家資訊」、「這地瓜球也太大了吧」、「朱大好像有說些什麼，但我沒看仔細，我眼睛都被遮住了」、「我是不愛吃啦，但我要幫朋友買」、「我不需要打折跟加量，但我需要地址」。

據悉，這家地瓜球位在大甲蔣公路上，過去就因老闆娘Bella的傲人身材大爆紅。Bella的雪白胸器太驚人，且有著一雙大眼，是夜市的一大「嬌」點，更因此登上綜藝節目。而人紅是非多的她，過去曾被質疑是否隆乳？對此，她則大方承認「是假的」，這是她所喜歡的，所以不會在意別人眼光，「我心裡會覺得他是不是羨慕我？」展現高EQ。

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