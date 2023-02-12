高虹安遭爆「社宅二次開工太作秀」　發言人反擊：烏龍爆料

▲新竹市首座社會住宅「中雅安居」去年10月17日舉行開工典禮。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市首座社會住宅「中雅安居」去年開始動工，由國家住宅及都市更新中心、新竹市府共同規劃，打造地下3層、地上21層、總戶數640戶，讓市民迎頸期待，市長高虹安也預計出席明日的「開工祈福」典禮，沒想到今日，就有市議員出面爆料，「中雅安居」去年早開過工，認為高虹安二次收割社宅，簡直作秀。

位於經國路與凌雲街的「中雅安居」為新竹市首座社會住宅，更是非六都決標案件戶數中最多的社宅，占地3000坪、總數640戶，規劃套房、二房、三房等房型，總工程預算超過32億，除此之外還有上百坪綠映空間，周邊研擬設置非營利幼兒園、日照中心等等社福機構，「中雅安居」目標全齡宜居，預計2025年完工。

▲▼去年的開工儀式上，除了代理市長陳章賢外，還有內政部次長花敬群也受邀出席。

「中雅安居」緊鄰經國路，附近有超商、公園、學區、運動中心等，生活機能好、交通便利，距離台一線、公道三及東西向快速道路僅10分鐘車程，未來將採採公辦公營、只租不售模式，一戶一機車位，租金訂定則參考區域行情訂定，因此有不少民眾摩拳擦掌等抽籤。

市長高虹安也計畫出席明日的「祈福儀式」，沒想到市議員楊玲宜卻在粉專指稱，「中雅安居」去年10月早就開過工，認為高虹安二次開工的行為是作秀，更質疑二次核銷經費，以及承辦同仁是否嚴重失職問題。

對此，市府發言人施淑婷則駁斥，認為楊玲宜議員所言「市府重複舉辦開工典禮」是烏龍爆料。

施淑婷解釋，「中雅安居」從去年10月17日由中央住都中心舉辦開工典禮後，至今並無進行任何興建工程，廠商於去年12月申報開工，預計2月13日全面動工，同時材料及工務所陸續進駐，而明日高虹安市長要出席的是營造廠開工前的「祈福儀式」，目的是祈求工程順利平安，市府為受邀單位、根本無需支付任何費用。

施淑婷說，高虹安的身分是受邀出席觀禮嘉賓，「請議員公開指控前，應善盡民意代表查證之責任，勿以不實謠言混淆民眾視聽，也嚴重打擊市府基層公務人員名譽」。