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接駁車與飛機恐怖相撞！地面殘留多條黑色輪痕　4人緊急送院搶救

▲▼美國洛杉磯10日傳出有機場接駁車與飛機相撞的事故。（圖／翻攝自推特）

▲美國洛杉磯10日有一輛機場接駁車意外與飛機相撞。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國洛杉磯國際機場（LAX）在當地10日發生了一起機場接駁車撞上飛機的意外，事後有4人被緊急送院救治。

據美國CBS報導，這起事件發生於當地10日晚間10點15分左右。洛杉磯國際機場負責人證實，有一輛開往南部綜合大樓的接駁車在機場的滑行道上與一架美國航空公司（American Airlines）的飛機低速相撞，當時這架飛機正從登機口被拖到附近停機坪。

洛杉磯消防局指出，當局緊急將涉事的4名人員送到附近醫院接受治療，其中包含接駁車上的司機、2名乘客，以及負責拖飛機的司機；不過飛機上的一名員工卻拒絕入院，只在現場接受了簡單的治療。

從現場畫面可見，飛機與接駁車相撞後，地上留下了數條黑色輪痕，但無法確定這些痕跡是否與本次事故有關。洛杉磯國際機場強調，機場並未因此而出現重大營運中斷，而造成這起事故的原因仍在調查中。

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