金門馬拉松開跑！賽道首次「跨越金門大橋」　完賽可領主題酒

▲2023金門馬拉松今上午7時陸續起跑。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

邁向第16屆的金門馬拉松金門馬拉松競賽組活動，於2月12日早上7時起陸續起跑，接續前一天盛況空前之休閒組活動後熱鬧登場，賽事分路跑組、半程馬拉松和全程馬拉松3組，報名人數各有3,300人、2,789人和1,911人總計8,000位跑者參賽，分別自當天上午7時、7時10分和7時20分在金馬聯合服務中心前廣場起跑。

活動由樂天女孩啦啦隊所帶來之精采熱舞下揭開序幕，金門縣政府副縣長李文良代表致詞時表示，睽違了3年，眾所期待的金門馬拉松終於再次登場，本次活動首次跨越金門大橋，祝福大家順利完成賽事，奪取佳績，並順道可至烈嶼鄉欣賞美景及旅遊，行政院政務委員張景森及陸委會副主委邱垂正亦特別致詞，祝福賽事順利完成。

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李副縣長並與行政院政務委員張景森、僑務委員會委員長徐佳青、陸委會副主委邱垂正、立法委員陳玉珍服務處主任林孫全、金門體育會理事長唐麗輝、金門縣議會石永城議員、帛琉共和國人力資源文化、觀光與經濟發展部部長NgiraibelasTmetuchl、陸軍金門防衛指揮部副指揮官張永文、台北市政府體育局副局長蔡培林、澎湖縣政府教育處副處長許錫棋、南投縣政府前副縣長陳正昇、教育處副處長吳美玲、連江縣政府教育處科長陳世偉、金門縣政府參議陳金增、教育處長黃雅芬、觀光處長張瑞心、金門國家公園管理處副處長黃怡平等人依序鳴槍，跑友們邁開腳步，跑向金門的新地標-金門大橋以及通橋後的烈嶼鄉。

在疫情後登場的金門馬拉松活動，配合金門大橋的通車，首次跑者們可以跨越金門大橋，做為亮點，一開放報名即呈秒殺狀態，非常的熱門，金門縣政府亦特別管制金門大橋，於12日上午7時起至10時30分止，全線禁止車輛通行，以提供跑者舒適且安全的路跑環境。

主辦單位金門縣政府教育處表示，完成活動者可領取活動專屬金門高粱瓷瓶主題酒1瓶、風味餐、運動大毛巾、完賽獎牌等完賽禮，另有贊助廠商提供之豐富贊助品，跑友們並可參加摸彩，有機會可抽中與自己體重等重之金門高粱酒及立榮航空提供之機票，除此之外兌換現場並安排活動表演，讓完賽之跑者可邊休息、邊欣賞精采節目。

為鼓勵跑者來金門挑戰人生的第一個全馬，本屆賽事特別首創初馬獎，報名全程馬拉松的選手可於線上報名時，勾選42KM+初馬獎選項(限額600名)，完賽後現場可憑號碼布領取初馬獎獎座及金酒公司贊助初馬酒1瓶；另因疫情後逐步解封，本次金門縣政府亦請金城鎮公所、金寧鄉公所、烈嶼鄉公所等鼓勵65歲以上鄉親及社區報名組隊，為跑者加油，陸軍金門防衛指揮部也於金門大橋引 旁設置武器陳展，也吸引不少跑者的目光。