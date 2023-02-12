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騎士合法停車遭貼紙條！怒罵幼稚園「路障佔位」　眾人見1點掀論戰

▲停車遭貼紙條！騎士怨幼稚園長期設路障 網見1點反酸爆。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲騎士停車遭貼紙條「請挪到他處」，怒幼稚園長期設路障。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣地狹人稠，但民眾用車需求大，導致停車位經常供不應求，因此經常產生糾紛。一名網友投訴，台中某幼稚園長期在園區外的馬路邊設置路障，讓其他人無法把車停在合法的位置，他有一次不管路障，把機車停在園區旁的道路，就遭園方貼紙條上警告，讓他非常不滿，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，台中有一間幼稚園長期在園區外的路邊放置路障，導致其他用戶人或附近住戶無法把車停在合法的位置，接著他提到「自己曾經住在幼稚園附近，有一次把機車停在幼稚園旁的道路，結果就被園方貼上紙條警告。

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紙條分別寫著「此處為監視器死角，拍不到您的愛車，請挪動至他處」、「此處為娃娃車停放區，請勿在此停放車輛」，其中「監視器死角」等5字讓他十分不滿，認為對方有警告的意味，直呼「真的怕爆」。

他更不滿的是，幼稚園人員曾對他說，他停車的位置是幼稚園的緊急出口，但他卻看過幼稚園的人把轎車停在所謂的「緊急出口」上，讓他傻眼說，「只許州官放火，不許百姓點燈嗎」、「該如何讓幼兒園撤掉路障，沒有劃紅黃線的路段，不要阻止鄰里停車」。

▲停車遭貼紙條！騎士怨幼稚園長期設路障 網見1點反酸爆。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲停車遭貼紙條！騎士怨幼稚園長期設路障 網見1點反酸爆。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲騎士停車遭貼紙條「此為監視器死角」，讓他非常不滿。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「開設幼稚園時，怎麼不規劃停車呢，現在要求政府話馬路給你盈利，根本道德綁架」、「私設路障確實不斷，沒有紅黃線，大家都能停」、「沒劃線就是大家都能停，不是只有幼稚園能停，為什麼很多人在愛心綁架」、「沒畫紅線的情況下，幼兒園可以這樣設置路障嗎，而且設置路障不給人停，自己卻可以停是怎麼回事？」

也有人不認同原PO，認為原PO只是想免費停車，就隨便公審別人，「又是卡不到車位，就生氣PO上網公審」、「直接申請畫紅線，大家都別停」、「沒車位，你跟人家買什麼車」、「你為什麼不租車位，每天都想免費停別人門口呢」、「所以你就是想停不用錢吧，旁邊一堆停車格，還有停車場不去停，有錢買車，沒錢繳停車費？」

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