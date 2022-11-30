曾聖光骨灰回台灣了！　曾媽媽落淚：永遠以有這樣兒子為榮

▲曾聖光骨灰返抵國門。（圖／外交部直播）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭後，25歲的曾聖光加入烏克蘭志願軍，但在11月初於烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，最終不幸殉職。曾聖光的家屬30日在外交部的協助下，將曾聖光接回台灣；曾媽媽於媒體面前流下眼淚說，心中有非常多不捨，但永遠以有曾聖光這樣的兒子為榮，「他看到百姓、婦女跟小孩被戰爭波及，他沒有辦法忍受，他做不到束手旁觀，這就是他的執著」。

來自花蓮吉安鄉的25歲阿美族戰士曾聖光在6月時前往烏克蘭，加入烏克蘭的志願軍，不過在11月初時傳出噩耗，他於烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，最終因失血過多不幸殉職。

對此，外交部也立即聯繫曾聖光的家屬，並協助家屬前往烏克蘭處理後續的治喪事宜；曾聖光的家屬也在30日帶著曾聖光返抵國門。曾媽媽於機場受訪時表示，感謝外交部在11月接到消息之後，第一時間主動跟他們聯繫，在他們慌亂無助的時候，用最短時間協助他們，安排出入境的所有行程，在波蘭等待的時間，也囑咐在波蘭辦事處的同仁，全力照應，隨時照顧，甚至到烏克蘭入境所有相關手續遇到非常多困難，都幫忙一一排除。

曾媽媽表示，外交部還陪同他們進入烏克蘭，讓他們順利見到曾聖光最後一面，並且即時趕上烏克蘭教堂及軍方安排的儀式。她說，失去曾聖光讓她很悲傷，但是這次去烏克蘭，接曾聖光回來，見到一起作戰的同袍跟長官，他們跟她描述曾聖光在戰場上的勇敢和無私，讓他們非常感動。

曾媽媽說，直到曾聖光在人生最後時刻，是跟著一群最勇敢的戰士一起作戰，他們彼此相互扶持生死與共，「想到這些，雖然我心疼不已，卻也因為聖光這樣的精神讓我得到很多安慰」。

曾媽媽表示，在這裡感謝這段期間，幫他們排除層層困難的外交部，國內外的團隊，感謝他們以及很多認識或不認識的朋友幫忙跟捐款，因為有這些幫助，曾聖光的骨灰才可以順利帶回來台灣，「雖然心中有非常多不捨，但我永遠以有聖光這樣兒子為榮」。

對於曾聖光當初是用什麼心情參與志願役？曾媽媽表示，曾聖光在媒體上看到百姓、婦女，還有小孩被這場戰爭波及，他沒有辦法忍受，他做不到束手旁觀，這就是他的執著，「他讓我感覺有一種人，寧願為了信念而犧牲，也不願意活在不公不義的世界，所以他選擇過去烏克蘭，聖光就是這樣的孩子」。

▼曾媽媽帶著曾聖光骨灰返抵國門。（圖／外交部直播）

