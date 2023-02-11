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比爾蓋茲看好ChatGPT「將改變全世界」　微軟將整合到Office程式

▲▼比爾蓋茲出席慕尼黑安全會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲比爾蓋茲看好ChatGPT。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

AI聊天機器人「ChatGPT」在全世界引起極高的關注，微軟創辦人比爾蓋茲在昨（10）日的訪問中提到，他認為人工智能的改進是目前最重要的創新，ChatGPT的應用「將改變我們的世界」。

根據《CNBC》報導，比爾蓋茲指出，AI在閱讀、寫作方面提供的優化，將產生巨大影響，在醫療保健和教育領域都能提高效率並改善結果。

比爾蓋茲解釋，簡單來說，AI非常擅於語音識別和視覺識別，但是無法閱讀，也就是傳統的AI實際上無法處理正在接受的語言，但像較新的平台「ChatGPT」就能透過新知識進行訓練、改進和讀寫。

▲ChatGPT是最近火爆全球的聊天機器人。（圖／翻攝自ChatGPT官網）

▲ChatGPT是火爆全球的聊天機器人。（圖／翻攝自ChatGPT官網）

比爾蓋茲提到，文字處理和辦公是ChatGPT等平台未來的最佳應用，「在接下來的幾年裡，讓這些事情有更好的發展將是深遠的」、「這將改變我們的世界」。

根據《IT之家》報導，微軟已經在Bing搜索引擎新版和Edge瀏覽器中集成了ChatGPT，The Verge的報告指出，微軟計畫在3月發布更多AI相關的消息，將ChatGPT技術整合到Word、PowerPoint 和 Outlook 等 Office 應用程式中。

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