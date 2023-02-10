重返藍營遇「三關兩路」？　他揭：郭台銘參選關鍵在「他」

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重返藍營遇「三關兩路」？　黃暐瀚揭：郭台銘參選關鍵在「他」

▲▼鴻海創辦人郭台銘受訪。（圖／ETtoday攝影中心）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／ETtoday攝影中心）

實習記者李密／台北報導

外界關注的國民黨2024總統人選，除了新北市長侯友宜呼聲高之外，也有不少人支持鴻海集團創辦人郭台銘出戰。資深媒體人黃暐瀚10日分析，郭台銘想回國民黨選總統會有「三關兩路」，不管是回黨、提名，皆會面臨時間不足。但若國民黨再度給予郭台銘榮譽黨證，或非綠聯盟發起民調、徵召提名，還是有機會。但兩條路皆須黨主席排除萬難才可能發生。

黃暐瀚表示，郭台銘想回國民黨選總統會遇上三個難關。首先是回黨，根據國民黨退黨黨員回黨辦法第7條，退黨者須得「滿4年後」，才能申請回黨。郭於2019年9月12日宣布退黨，所以最快的申請回黨日將是2023年9月13日，但這天總統人選早就確定。

其次是提名，根據國民黨公職人員參選提名辦法，得入黨滿4個月，才有資格獲得提名。照流程郭台銘最快有資格代表國民黨參選的時間，將是2024年1月13日，不過這天已近總統大選投票。最後一關則是太太反對。

黃暐瀚認為，依據以上三點，郭台銘想代表國民黨選總統是「沒門」，不過雖然有三個難關，但也有兩條路走。第一，破格改制，國民黨再度給予郭台銘榮譽黨證，上述「規定」一律「無視」，就是要郭回國民黨，為郭破格改制。第二，非綠共推，雖然郭台銘非國民黨員，但藍營發動「非綠聯盟團結機制」，針對非綠大咖一起做民調，其中包含郭台銘、柯文哲等人，取民調最高者，徵召提名。

黃暐瀚說，這兩條路都要朱立倫主持排除萬難，才有可能發生。不過，國民黨有意參選立委者，多半支持侯友宜，還要不要為郭破格改制「看法不一」。

他認為，國民黨選將挺侯友宜的理由很簡單，經過兩次市長選舉，侯已經被綠營「圍毆」兩次，結果是綠營難打，也打不痛，「所以結論是，儘管郭台銘起心動念，但藍營最後提名的，應該還是侯友宜。」

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