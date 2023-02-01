年輕妹輕咬一口裂開！醫曝1水果是「牙齒終結者」

▲牙醫師林子盟認證「芭樂真的是牙齒終結者」。（示意圖／取自pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名年輕女子吃完芭樂後，牙齒感到非常疼痛，立刻跑去看牙醫。新北市牙醫師公會理事、台灣牙醫植體醫學會理事林子盟分享他看診的聽聞，認證「芭樂真的是牙齒終結者」。

林子盟1月31日晚間在臉書發文表示，有個女孩看診時疑惑地說「醫師、醫師，真的，我只是輕輕咬了一下芭樂」，林子盟則回，「我也說真的，妳是今天第3個，因為吃芭樂牙裂，來找我作陶瓷嵌體的患者。」

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女患者感嘆牙裂沒有預兆，但林子盟表示，他之前幫女子看診時，已有建議牙齒上有裂痕，須認真處理，女子則說「我以為…沒有那麼嚴重，沒想到這麼突然就…。」

林子盟則開玩笑地用情侶關係比喻，「妳不覺得這個對話，和分手前的情侶對話很像嗎？」，「怎麼這麼突然！！！」直言沒有什麽是突然發生的。這比喻瞬間讓女患者笑了出來，「真的耶。分手前，都暗示、明示很久了。」

網友看完紛紛留言，「決定以後都挑軟柿子吃」、「真的，蛀牙跟分手一樣，感覺到的時候 通常都來不及了」、「芭樂真的很可惡，應該跟檳榔一樣禁止直接食用」、「我左後方的臼齒之前補的地方也裂了，已經預約牙醫，我是咬到......蟹殼」。此外，林子盟也說，他當晚最後一位患者是吃牛肉乾牙裂，「好像劇情都是：芭樂、堅果、肉乾，輪流出現，哈哈」