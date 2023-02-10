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台南亞太國際棒球訓練中心2期工程進度達8成　黃偉哲親自視察施工品質

▲台南市長黃偉哲親自前往視察工程施作品質，檢測紅土跟礫石的厚度，都有按照標準施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自前往視察工程施作品質，檢測紅土跟礫石的厚度，都有按照標準施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南亞太國際棒球訓練中心第2期成棒副球場及室內投打練習場工程，目前進度已達80％，市長黃偉哲十分重視這項重大建設的工程品質，10日上午8時30分許，特別前往工地視察，要求工程團隊要如質、如期完成這項屬於國際性棒球賽事的競技場館，讓台南市在國際爭光。

▲台南市長黃偉哲親自前往視察工程施作品質，檢測紅土跟礫石的厚度，都有按照標準施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南市整年氣候皆適宜進行棒球訓練與教學，市府選擇安南區環館路公39用地規劃興建亞太國際棒球訓練中心，希望增強場地硬體功能，使其具備國際棒球場規模，更藉此培訓優秀選手帶動台南市棒球運動風潮，同時提供亞洲地區職業棒球隊、業餘棒球隊及國家代表隊最佳訓練設施與場所，成為辦理國際賽會之競賽場館，並提高台南市在國際上的能見度，同時提升球賽精采度和球迷觀賽的舒適度；所以建設品質要做到更好的水準。

由台南市工務局代辦的台南亞太國際棒球訓練中心，第1期工程已完成少棒主球場、少棒副球場，於2019、2022連續在台南市舉辦2屆WBSC世界盃少棒錦標賽，並順利取得後續2023、2025、2027連續3屆舉辦權。

▲台南市長黃偉哲親自前往視察工程施作品質，檢測紅土跟礫石的厚度，都有按照標準施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，台南亞太國際棒球訓練中心第2期工程，於2020年9月28日開工，打造成棒主球場25000席觀眾席、成棒副球場3000席觀眾席、室內投打練習場及2座內野練習場。其中內野練習場已於2021年6月30日完成，成棒副球場及室內投打練習場則預計於2023年4月完成。

▲台南市長黃偉哲親自前往視察工程施作品質，檢測紅土跟礫石的厚度，都有按照標準施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務團隊投入極大心力控管工程進度與品質，成棒主球場目前正進行室內隔間、機水電及4樓結構體工程等施作；成棒副球場、室內投打練習場結構體也已完成，現在施作室內裝修、機水電及球場設施設備等工項。

黃偉哲在上屆任期發展建設興建的許多重大工程，如今都已兌現逐步完成。在安南區的發展上，因應台灣歷史博物館、台南亞太國際棒球訓練中心等重大建設，整體規劃打造便捷交通網，投入38.47億元經費，由中正北路至國道8號開闢拓寬「國道1號永康交流道聯絡道」，並在台史博館對面，打造1.2億元的「和順轉運站」，未來將成為台南公車與先進公共運輸系統轉乘節點。

▲台南市長黃偉哲親自前往視察工程施作品質，檢測紅土跟礫石的厚度，都有按照標準施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府表示，和順綜合轉運站初步規劃以結合商業區與車站專用區進行整體開發，提升公有地附加價值與增加土地利用效益，透過民間機構創新及效率的經營管理能力，引進結合客運轉運站、公共停車場、觀光旅館、餐飲、零售百貨等多重服務功能之大型購物中心，打造具有「文化、健康、休閒」的交通機能設施，同時帶動地區發展及提供就業機會。近年來許多住宅建案陸續在此推出，深具開發潛力，將是台南市未來新興發展區域。

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