劑次混亂影響打氣！王必勝拜會南高2市長　擬2023接種計畫「常態化」

▲指揮中心王必勝指揮官（中）及莊人祥發言人（左）拜會高雄市長陳其邁（右），交流討論COVID-19疫苗接種提升策略及地方防疫經驗回饋。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫苗接種情況呈現停滯狀況，為了提升疫苗覆蓋率，中央流行疫情指揮中心走訪22縣市討論疫苗接種策略，指揮官王必勝、發言人莊人祥今（10）日南下拜會高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲。王必勝表示，新冠疫苗開打至今，民眾對於接種劑次已經混淆，也影響到接種情況，這次將會蒐集22縣市意見，討論2023年疫苗接種計畫，讓新冠疫苗類似流感疫苗，更常態化。

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▲指揮中心拜會台南市政府，由左至右為台南市趙卿惠副市長、台南市長黃偉哲、指揮中心王必勝指揮官、指揮中心莊人祥發言人。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，近期國內新冠疫情逐漸穩定，指揮中心持續進行防疫措施鬆綁與調整規劃，以達穩健開放，恢復正常生活。為充分做好開放準備，並與各地方政府協調一致，指揮中心已啟動走訪與拜會22縣市，拜會各縣市正副首長等夥伴，交流討論新冠疫苗接種提升策略，並聽取地方防疫經驗回饋。

王必勝表示，今日至高雄市及台南市拜會，針對縣市疫苗接種等防疫工作推動，除提供建議外，亦吸取相關執行經驗及回饋意見，將做為後續政策調整訂定的重要參考。例如今日就有瞭解到地方執行時遭遇困難，例如醫院疫苗接種門診陸續關閉，改使用預約系統，民眾認為不方便，應該持續開設疫苗門診。

另因為新冠疫苗接種劑次多，民眾對於自己接種到第幾劑已經混淆，未來可能不要用第幾劑、基礎劑、追加劑等說法，而是比照公費流感疫苗，用2023年接種計畫進行規劃，讓民眾瞭解該年度應該怎樣接種，使新冠疫苗常態化。但因疫苗接種涉及醫院端、健保方面，需要進一步討論跟處理。

王必勝也提到，隨著疫情逐漸穩定可控，未來如何開放，今日兩位市長也有提供建設性意見。日前莊人祥已經前往苗栗縣、新竹縣，疾管署南區區管中心亦前往澎湖縣，指揮中心後續也還會持續到各縣市，聽取大家的意見，讓中央與地方溝通與分工合作更緊密。