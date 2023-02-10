被吃海底撈耽誤的畢卡索！他手繪圖藏笑點　網虧：看來等很久

▲海底撈員工分享客人超強繪畫功力，其中一格讓網友笑翻。（圖／翻攝自Dcard）



實習記者林郁婷／綜合報導

知名連鎖火鍋店「海底撈」經常要排隊才能吃到，為了讓顧客等待時不無聊，業者也推出小遊戲，題目包含簡單問答題及畫畫，若是全部答對，就能免費獲得一道神秘菜色。就有一名在海底撈工作的網友分享客人的超強作品，佩服直呼對方是「被吃海底撈耽誤的畢卡索！」

一名女網友在Dcard以「被吃海底撈耽誤的畢卡索」為題發文，並附上一張海底撈的問卷，開頭寫道「首po獻給你，忍不住想上來這裡表揚你XD」，表示不知道是哪位客人這麼有才，「畫功深厚，你怎麼這麼優秀」。

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▲圖中的「閨蜜」相當搞笑。（圖／翻攝自Dcard）



從照片可以看到，問卷上半部是簡單的問答題，下面則是考驗畫畫能力，不過這位顧客明顯是專業等級，不管什麼題目都能畫出來，就連「九曲洞」都能畫，還有「閨蜜」也畫得非常傳神，難怪讓原PO稱為「被吃海底撈耽誤的畢卡索！」

貼文吸引大量回應，網友紛紛讚嘆客人的畫功，「媽啊！這什麼深厚的畫功」、「看來真的等很久」、「超好笑，這是等了多久？」、「閨蜜真的是真的閨蜜，哈哈哈」、「真的厲害」、「有底子的其實畫一小格不用花很久」。

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