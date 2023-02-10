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小米汽車研發團隊突破2300人　雷軍發豪語：15至20年後進入世界前五

▲小米科技園區,雷軍。（圖／CFP）

▲小米創辦人雷軍對小米汽車未來發展充滿信心。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

小米創辦人雷軍近日在雷軍在小米投資者日上透露，小米汽車研發團隊已經召集超過了2300人，預計在2024年Q1時正式量產，「自己1／2的時間精力都在小米策劃上，1／4的時間在小米手機、IoT以及高端化上。」對於小米汽車的未來目標，雷軍也發下豪語稱，「我們爭取15至20年進入世界前五。」

▲小米科技園區,雷軍。（圖／CFP）

▲北京小米科技園區。（圖／CFP）

《網易科技》報導，在2022年小米三季度財報中，時任小米總裁的王翔曾透露，小米汽車研發團隊已經超過1800人，短短3個月，小米汽車研發團隊增加了500人，團隊人員擴張迅速。

雷軍表示，2022年9月，小米汽車軟膜車如期下線，12月底已經開始冬測，「小米自動駕駛第一期規劃140餘輛在全國各地測試，2024年一季度將正式量產，各團隊的計劃都比預期要好。」

面對外界質疑，小米汽車在2024年才能實現量產的時間太晚，雷軍則認為，汽車是一個百年賽道，只要看好汽車產業，任何時候都不晚，「小米在電子、用戶體驗的運維上，電動汽車都在這些點上，因此，小米2024年推出量產車剛剛好。」

據悉，小米汽車項目已經落腳北京經開區，包含小米汽車總部基地和銷售總部、研發總部等區域，將分兩期建設年產30萬輛的整車工廠，其中，一期和二期產能分別為15萬輛，預計2024年首車將下線並實現量產。

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