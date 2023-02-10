快訊／開車癲癇發作撞噴2路人1插管　監理所：繳回駕照否則註銷

記者鄧木卿／台中報導

台中市患有癲癇的40歲廖姓男子昨晚8點多開車時突然發作，人陷入昏迷，車子連撞6輛汽機車，2名女子也被撞倒，其中1名38歲的楊女仍在醫院插管，昏迷指數5，廖清醒後對於過程完全沒印象，交通部台中區監理所表示，2020年9月起已放寬對癲癇患者的考照條件，不過像廖男這案例，監理所將寄出通知書，要求3個月內繳回駕照，否則將主動註銷。

▲▼台中1名男子開車時癲癇發作，撞傷2名路人，監理單位將要求繳回駕駛。（圖／民眾提供，下同）

警消昨晚8時39分獲報，南屯區向心路發生自小客車連環衝撞的意外，廖男駕駛汽車行經向心路時，因為癲癇發作，車輛失控衝向對面車道，撞到1名行走的楊女、1名剛從自己車子下車的49歲孫姓女子，以及停在路邊的2輛自小客車、4輛機車後，再撞進牛肉麵店才停止。

廖男無受傷，無酒精反應，楊女送中山醫院，目前仍在加護病房插管急救中，孫女全身擦挫傷，意識清醒，無大礙。

警方通知廖男家屬前來，才知廖男有癲癇病史，家人表示平日有叫他多加注意，不料發生憾事，廖男則對於事發過程毫無印象，而廖男是否涉及刑責，正待傷者提出告訴。

台中區監理所表示，2020年9月以前，癲癇患者不能考駕照，但被聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）認為此規定是歧視身心障礙者，因此交通部修法，從2020年9月7日起放寬考照規定，只要2年以上無任何類型癲癇發作，並取得醫師診斷證明書，證明該民眾輕症不影響駕駛，就可以報考機車及普通小型車。

監理所表示，如今廖男已明顯違規，造成路人受傷，會盡快寄出通知書要求3個月內繳回駕照，如果不繳回，監理人員會主動註銷駕照。