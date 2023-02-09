從「出生月份」測你愛情觀！年底生超貪玩　必須有人管

▲想知道自己的愛情觀如何嗎？從農曆出生月份就能看。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

不少網友熱愛探討星座，不過仍有些東方國家還有看「農曆」的習慣，不同的月份，具有其獨特的個性與處世態度。塔羅牌老師艾菲爾分享從「農曆出生月份」看出一個人的愛情脾氣，一起來看準不準吧？

艾菲爾從農曆出生月份，分析你的愛情觀：

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－農曆1月生：外柔內剛、逼急反撲；緬懷過去、多愁善感

外表看起來柔弱，平常不愛亂發脾氣的你，若被對方踩到底線，也會從溫馴的小貓變成猛獸以捍衛自己的尊嚴。你的問題在於總是多愁善感，面對同樣的事總是比別人更感動。在愛情裡希望能遇到一個真心懂自己的人，但不時仍會想起舊愛，導致現任覺得你對他不夠上心，兩人常有摩擦。

－農曆2月生：外表陽光、個性體貼單純、反被人傷

個性外向、活潑、開朗、感染力極強！在你身邊的朋友都能感受到這股歡樂的氛圍。你個性很單純、願意相信別人，可以對對方挖心掏肺，將自己所有展露無遺，也會將愛意直接表達讓對方知道，但這份坦然反而會招來傷害，是造成對方不好好珍惜你的很大原因。

－農曆3月生：積極向上、從不抱怨、開心活潑、沒有煩惱

個性積極向上，雖然你表面上看起來沒有煩惱，更不會自揭瘡疤，但內心所受的苦絕對不比別人少。不是你不抱怨或是不覺得生活困苦，是認為抱怨也沒用，只能自己堅強。與其花時間大吐苦水，不如想想怎麼解決問題。單身又如何？把自己的人生活得精彩，比抱怨來得有用多了。

－農曆4月生：善良正直、問心無愧；討厭背叛、分手拉黑

個性善良耿直，找的對象也希望具有相同特質。你最討厭被隱瞞、欺騙，在愛情中不查勤、也不會看對方手機，交往時採取絕對信任，但對方也必須這樣對自己。一旦發現另一半有所欺騙，被踩到底線的你絕對二話不說提分手，中斷一切往來，封鎖對方不再聯絡。

▲農曆4月出生的你，一旦遭受欺騙二話不說就是分手。（示意圖／記者許力方攝）

－農曆5月生：默默付出、忠貞不渝；膽小怯懦、愛得卑微

你在愛裡時常覺得自己愛得卑微，不懂得平衡自己的脾氣，當對方想要你一點點溫暖時，你卻給得太多太炙熱，反讓對方覺得被灼傷。你們常因小小的撒嬌脾氣搞得一發不可收拾，讓對方覺得招架不住。這樣的情況，會讓你感覺自己的付出不被領情，沒有得到對方等值的回報。

－農曆6月生：心情年輕、氣質出眾；心靈契合、靈魂伴侶

在愛情裡是比較相信直覺的人，你挑選對象不太在意年紀，但對方的心境是要年輕有活力，你更在意的是兩人的契合度，就算周遭的人都覺得你的對象外貌看起來不適合你，也不是你所在意的問題點。真正能與你成為靈魂伴侶，會讓你愛得死去活來，完全不在乎別人怎麼看。

－農曆7月生：不愛張揚、低調內斂；天生敏感、直覺性強

常被誤以為很好追求、交往廣闊，但大家都看錯你了！其實你是屬於低調內斂的類型，也喜歡挑選與自己頻率一致的對象。你的第六感很準確，一旦有人展開追求，但認為對方只是玩玩而已，絕不給任何機會，會直接無視。並且提醒身邊閨蜜要多加留意這個人。



－農曆8月生：細心體貼、沉著冷靜；以夫為尊、守護家庭

你有著細心體貼的個性，單身在家時會把家人照顧得很好，成家後重心也會轉移到自己的家庭，就算在職場強勢，一旦回到家就會收起爪子、兩面兼顧、相夫教子，就是人家口中完美的賢內助。遇到事情冷靜沉著的態度，總能想出解決方法，「上得廳堂、下得廚房」說的就是你。

▲農曆9月出生的你，不在意別人眼光，為愛勇敢連自己都嚇一跳。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

－農曆9月生：熱情似火、為愛勇敢、飛蛾撲火、轟轟烈烈

敢愛敢恨的你，一旦喜歡上了就會主動去追求。你認為人生幸福是自己的，只有靠自己的方式去追求到的幸福，這份愛的果實才會甜美。勇敢的愛情看在你眼中，是件對的事情，對於姐弟戀或是遠距離戀情，不管別人怎麼看，你都會奮不顧身地追求。事過境遷後，還會被自己不顧一切的勇氣嚇一跳。

－農曆10月生：恬靜安逸、個性老成；天涯海角、相伴相依

你愛講大道理、個性老成，不會被小情小愛所打動，你追求的是深遠、深刻、穩定與踏實的愛，你認為緣分一旦約定後，便要隨著對方到天涯海角。兩人相伴相依的關係是你所追求的，不怕愛情所帶來的艱難，再辛苦都會相守、扶持陪著對方。兩人牽手走過小街道，這樣恬靜安逸的生活，就是你心中最浪漫的事。

－農曆11月生：異性緣旺、招蜂引蝶、個性貪玩、要有人管

異性緣很旺的你卻不懂得約束自己，明知有時會因為自己的個性而容易招來是非、爛桃花，卻又克制不住被花花世界所吸引，非要等到有一個人來管自己，才心甘情願地收心。但這樣情況過沒幾個月又會故態復萌，其實你明明能自制，卻又想著另一半來收服自己。

－農曆12月生：年輕愛玩、婚後收心；家庭價值、努力守護

年輕時外人覺得你花心貪玩，直到結婚後才懂得收心，懂得家庭的價值，體認到要為家庭付出。你在婚後才了解原來愛情不只是談情說愛，更有一份承諾、責任與義務，這感受在互許終生或有孩子後，才會深刻的感受到。