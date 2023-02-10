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大陸 大陸焦點 特派現場

5萌娃站兩層樓高花車表演　撐桿突斷裂全跌落驚壞圍觀民眾

記者魏有德／綜合報導

陝西西安荊寺村4日舉行「社火」民宿技藝遊行時突發意外，有5名「社火娃」從花車上的撐桿上跌落下來，現場圍觀民眾一陣驚呼，影片被放上網路後也引起輿論熱議。意外發生後，5個孩子緊急送醫留院觀察，幸運的是，萌娃們的情況皆屬穩定，該社火遊行活動也被官方叫停。

▲5名萌娃在「社火」民俗技藝遊行中意外跌落。（圖／翻攝極目新聞）

▲5名萌娃在「社火」民俗技藝遊行中意外跌落。（圖／翻攝極目新聞）

據了解，「社火」是一種大陸民間的古老習俗，以西北地區較為盛行，主要為祈求五穀豐登、祭祀土地的年節慶典活動，源於古代的驅儺和春社秋社等民俗活動，鄉村以社火隊（社）的形式遊街，還會加入廟會和市集等元素。

社火隊擅長的民俗技藝包羅萬象、各有千秋，廣義上的社火包括鑼鼓演出、芯子（鐵架扛人，多以孩童為主要扮演者）、高蹺、竹馬、旱船、舞獅、舞龍等。

▲5名萌娃在「社火」民俗技藝遊行中意外跌落。（圖／翻攝極目新聞）

▲花車行進中，支撐5名孩童的撐竿斷裂。（圖／翻攝極目新聞）

這次發生意外的便是芯子技藝，又分為抬芯和背芯。抬芯是將畫有臉譜的孩子用鐵架撐起，置於方桌之上，由幾個人抬著走；背芯則是由身強力壯者肩扛鐵架行走，近年也出現將芯子鐵架固定在花車等交通工具上的表演形式。

這5名意外摔落的萌娃便是在花車上，僅憑一根桿維持住重量，隨著花車前進。不過，目前尚不知是承重過重還是有其餘因素導致撐竿斷裂，導致5名孩童跌落。

▲5名萌娃在「社火」民俗技藝遊行中意外跌落。（圖／翻攝極目新聞）

▲青海西寧爆紅的「社火猴」小弟弟。（圖／翻攝極目新聞）

隨著社火技藝在大陸短影音平台上爆紅，部分「涉火娃」的表演也隨之收到關注。一名來自青海西寧的3歲小男孩，他扮演的孫悟空扮相「社火猴」便是一夕爆紅的案例之一。

▲5名萌娃在「社火」民俗技藝遊行中意外跌落。（圖／翻攝極目新聞）

▲「芯子」表演具危險性。（圖／翻攝極目新聞）

由於「芯子」主要表演者皆為年齡較小的孩童，時常在表演過程中打瞌睡、不耐煩，甚至邊吃東西邊笑鬧，還有孩童在表演過程中意外受傷，因此遭到部分輿論的質疑。

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