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結帳存完載具「一堆人下秒1要求」　超商店員傻了！

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲客人結帳時，會要求發票存載具。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

載具尚未普及時，光是一年紙本發票就印出59億張，可堆疊1160棟台北101大樓。如今載具當道，可自動對獎又加碼專屬獎，許多民眾也不拿紙本發票了，不過一名超商店員卻直言，每次客人存完載具，下秒卻要加購塑膠袋，讓她非常納悶「是為了環保嗎？」

一名女網友在Dcard表示，目前她在超商工作，平時結帳時，不少客人主動說要存載具，結果下一秒要加購塑膠袋，讓原PO感到匪夷所思。

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原PO不禁好奇拋問，「大家存載具是為了環保？還是只是不想要有這麼多張紙？最近一直在思考這個問題。」

文章曝光後，多數人坦言，「當然是懶得對紙本發票+為了專屬獎而用」、「我是方便對獎+不想拿太多紙，完全沒想到環保」、「不想拿一堆紙，載具可以設定歸戶捐贈，這樣一刷完發票就可以，直接通通捐出去了」、「自動對獎+中獎直接匯到戶頭，超級方便」、「跟環保沒關係，純粹是不想拿一堆東西講真的，你做到死的環保，絕對比不上企業一天的消耗」、「首要為了雲端的獎號，其次為了節省對發票跟兌獎時間，最後美其名以上行為是環保」。

不過有網友是以環保為由而存載具，「確實是因為環保跟懶得拿發票，平常出門我也都會帶環保餐具跟吸管，當然還有因為專屬獎」、「環保+懶得對獎，但是東西買太多，還是會需要買個塑膠袋」。

其中一名網友抱怨，「沒錯就是為了環保，所以刷了載具還印一張明細給我的店，真有夠討厭」。對此，另一名店員路過討拍，「身為店員...很常被刷載具的人罵為什麼沒有明細」。

▼ 財政部每期都祭出百萬元獎30組、二千元獎1萬6千組、八百元獎10萬組及五百元獎215萬組，總獎金高達12.17億元。 （示意圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 發票,載具 。（圖／記者劉維榛攝）

▼統一發票111年11、12月號碼。（圖／社群中心製）

▲▼統一發票111年11、12月號碼。（圖／社群中心製）

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