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有草莓糖葫蘆！超商「草莓季第2彈」來了　必吃雙餡泡芙、起司塔

▲▼全家草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商草莓季開吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

草莓控繼續吃！超商第2波「草莓季」登場了，這次網羅超過上買款粉嫩系零食、飲品，其中，光是甜點烘焙品就有10款草莓限定口味，像是PABLO草莓雙餡起司塔、草莓巧克力雙餡泡芙全是必吃，還有草莓果乾糖葫蘆等，2月8日起陸續開賣。

▲▼全家草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼草莓雙餡起司塔、草莓巧克力雙餡泡芙必吃。

▲▼全家草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

繼草莓優格霜淇淋後，全家強勢推出「草莓季」第2彈，這次一口氣集結超過上百款烘焙鮮食、零食、飲品等商品，其中，鮮食部分就有10款草莓入料的麵包、土司、甜點與三明治等選擇，首推「PABLO草莓雙餡起司塔」，是草莓起司餡搭配自製顆粒草莓醬，打造微酸甜又滑順的口感，以及「草莓巧克力雙餡泡芙」，大口咬下內餡是草莓卡士達結合巧克力的雙重內餡，每一口都好吃。

▲▼全家草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲草莓大福裡頭包了整顆草莓。

▲▼全家草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲草莓果乾糖葫蘆。

加碼還有包進整顆草莓的冷藏點心「草莓大福」、「草莓優格三明治」等，以及「莓果奶油匠土司」、「草莓巧克力極鬆餅」、「草莓雙餡半月燒」等烘焙品，選擇超豐富；零食則吃得到古早味「草莓果乾糖葫蘆」，肯定要衝一波，2月8日起陸續開賣。

▲▼GODIVA草莓系列限量回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲GODIVA草莓系列限量回歸。

另，比利時巧克力品牌「GODIVA」的超人氣「草莓系列」也重磅回歸，首推「草莓巧克力霜淇淋」，選用白巧克力作為基底製成草莓霜淇淋，再結合黑巧克力霜淇淋，一支就能吃到酸甜草莓結合濃郁黑巧克力雙重口味，還有整支都是草莓的草莓霜淇淋選擇，而甜筒邊緣還特意沾上乾燥草莓顆粒，最後撒上草莓粉，打造豐富又罪惡的滋味。

加碼還有「草莓奶昔」，是以香醇白巧克力奶昔加入草莓的組合，口感酸甜清爽又帶有奶香，頂端的白色鮮奶油則有草莓粉、草莓顆粒點綴，每一口都超滿足，即日起於指定門市限時、限量開吃開喝。

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